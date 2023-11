Kāhea ʻo NASA i nā kānaka a pau e hoʻouna i ko lākou inoa i Jupiter's Moon Europa

Hāʻawi ʻo NASA i kahi manawa kūikawā no ka poʻe leʻaleʻa e hoʻopaʻa ʻia ko lākou mau inoa ma kahi microchip e kau ʻia ma luna o ka Europa Clipper space probe. Hoʻomaka ka mokulele e komo i ka orbit a puni ʻo Jupiter i nā makahiki ʻelima e hiki mai ana, me ka pahuhopu mua o ka ʻimi ʻana iā Europa, kekahi o nā mahina hoihoi o ka pilikua kinoea, e ʻimi i nā hōʻailona o ka noho ʻana. Manaʻo ka poʻe ʻepekema he moana paha ma lalo o kona papa waho.

ʻOiai he mea hou kēia ʻano hana, he kuʻuna lōʻihi ko NASA no ka hoʻopili ʻana i ka lehulehu a kono i kā lākou komo ʻana i nā mikiona ākea. I ka makahiki 1995, ua kapa ʻia ʻo Sojourner mua o Mars rover ma hope o ka mea hoʻoikaika pono wahine o ka makahiki 19, ʻo Sojourner Truth, ma hope o ka manaʻo o kahi kaikamahine 12 makahiki. ʻO kekahi laʻana e pili ana i kahi mini-DVD e lawe ana i nā kaukani pūlima i hoʻouna ʻia iā Saturn ma luna o ka ʻimi Cassini-Huygens.

Manaʻo ka mikiona Europa Clipper e ʻike i nā pae pae ʻāina no nā misionari e hiki mai ana ma ʻEulopa. E lilo ana ia i ʻelua makahiki e nānā ana i ka ʻaoʻao e kū pono ana iā Jupiter a ʻelua mau makahiki ʻē aʻe ma ka ʻaoʻao e kū pono ana i ka pilikua kinoea. I ka pau ʻana o kāna huakaʻi, e hoʻokūkū ʻia ka mokulele me Ganymede, kekahi o nā mahina ʻē aʻe o Jupiter.

I kēia lā, ua waiho ʻia ma luna o 840,000 mau inoa no ka hoʻokomo ʻana i ka microchip, a loaʻa i nā poʻe ka manawa e hoʻohui i ko lākou mau inoa a hiki i ka lā palena ma Dekemaba 31st. No ke komo ʻana, hiki i ka poʻe hoihoi ke kipa i ka pūnaewele NASA ma europa.nasa.gov a kau inoa. Eia kekahi, e lawe pū ka Europa Clipper i kahi mele kūikawā i kapa ʻia ʻo "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" i kākau ʻia e US Poet Laureate Ada Limon.

ʻO ka hoʻouna ʻana i nā inoa i loko o ka lewa he hōʻailona ia i ka makemake ʻole o ke kanaka a me ko mākou makemake kūpaʻa e ʻimi ma waho o nā palena o ko mākou honua honua. Ke hoʻomaka nei ka Europa Clipper i kāna huakaʻi epic, e lawe ʻo ia i nā manaʻo a me nā moeʻuhane o nā tausani o nā kānaka, makemake nui lākou e waiho i kā lākou hōʻailona ma ka honua ākea.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. Hiki i kekahi ke komo i keia hana?

ʻOiaʻiʻo! Wehe ʻia kēia hana i nā mea a pau, e ʻae ana i kekahi e hoʻouna i ko lākou inoa i ka mahina ʻo Jupiter ʻo Europa.

2. ʻO ka manawa hea e waiho ai i nā inoa?

ʻO ka lā palena pau e waiho ai i nā inoa ʻo Dekemaba 31st.

3. He aha nā mea ʻē aʻe e lawe ai ka Europa Clipper?

Ma waho aʻe o nā inoa, e lawe pū ka mokulele i kahi mele i kapa ʻia ʻo "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" i kākau ʻia e US Poet Laureate Ada Limon.

4. He aha ke kumu o ka mikiona Europa Clipper?

ʻO ka pahuhopu nui o ka Europa Clipper ʻo ka ʻimi ʻana i ʻEulopa a ʻimi i nā hōʻailona o ka noho ʻana, a me ka ʻike ʻana i kahi pae pae no nā misionari e hiki mai ana i ka mahina.

5. Ehia mau inoa i hōʻiliʻili ʻia i kēia manawa?

ʻOi aku ma mua o 840,000 mau inoa i hōʻiliʻili ʻia no ka misionari Europa Clipper.