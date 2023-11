Nā Manaʻo Hou ma ka NASA's EMIT Instrument: Mapping Methane Point Sources

I Iulai 2022, ua hoʻokumu ʻo NASA i ka mea hana Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT) me ka misionari mua o ka palapala ʻana i nā minela koʻikoʻi ma nā ʻāina maloʻo a me ke aʻo ʻana i ka hopena o ka lepo kiʻekiʻe i ko mākou aniau. Eia nō naʻe, ua hōʻike ʻia ka noiʻi hou ʻana he hiki i ka EMIT ke ʻike a ʻike ma luna o 750 mau kumu kumu hoʻokuʻu ʻia o nā kinoea ʻōmaʻomaʻo, me ka methane, kahi kinoea hoʻomaʻemaʻe ikaika no ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

Ma mua, ua hoʻohana mua ʻia nā mea ʻike methane i nā mokulele e lele ana ma nā kiʻekiʻe haʻahaʻa. ʻOiai ke hāʻawi nei kēia mau mea kani i ka ʻike kiʻekiʻe, ua kaupalena ʻia ko lākou wahi uhi a me ka lōʻihi o ka nānā ʻana. Manaʻo pinepine ʻia lākou he mamao loa, pilikia, a i ʻole ke kumu kūʻai no ka hoʻolaha ākea. ʻO EMIT, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, e hana ana mai ka International Space Station, e ʻae iā ia e nānā i nā plumes methane mai kahi kiʻekiʻe kiʻekiʻe e uhi ana i kahi ʻāpana nui.

Kiʻi ka spectrometer kiʻi o EMIT i nā kiʻi he 50-mile-50-mile, i kapa ʻia ʻo “nā hiʻohiʻona,” o ka ili o ka Honua. I kāna mau lā 30 mua o ka hana ʻana, ua ʻike ka mea kani i ka 60% a i ka 80% o nā methane plumes i ʻike maʻamau ʻia i ka wā o nā hoʻolaha lele. ʻO kēia mana kupaianaha e wehe i nā mea hou no ka ʻike ʻana i nā kumu methane nui a me nā kumu methane liʻiliʻi, me nā "super-emitters" e hāʻawi like ʻole i ka hoʻoiho methane.

He mea koʻikoʻi ka ʻike ʻana i nā kumu kumu methane i ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau. ʻOi aku ka maikaʻi o ka Methane i ka hoʻopaʻa ʻana i ka wela ma mua o ka carbon dioxide, e lilo ia i mea kōkua nui i ka hoʻomehana honua. Ma ke kuhikuhi ʻana i nā kumu kikoʻī o ka methane, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomohala i nā hoʻolālā i manaʻo ʻia e hōʻemi i ka hoʻokuʻu ʻana a me ka hoʻēmi ʻana i nā hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau.

ʻO ka haʻawina hou e hoʻohana ana i ka ʻikepili mai ka ʻike methane a EMIT e hōʻike hou ana i ka hiki o ka mea kani ma mua o kāna misionari mua. Ua ʻoi aku kēia mana kupaianaha ma mua o nā mea i manaʻo ʻia a hōʻike i ke koʻikoʻi o ka hoʻopukapuka kālā ʻana i nā ʻenehana hou e hāʻawi iā mākou i ka ʻike piha o ko mākou honua.

