He Nānā Kamahaʻo o ka Annular Solar Eclipse mai ka lewa mai

Ua hoʻokuʻu ʻo NASA i kahi kiʻi kupaianaha o ka annular solar eclipse i hana ʻia ma ʻOkakopa 14, 2023. Ua kiʻi ʻia ke kiʻi e ka Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) ma luna o ka Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), aia ma kahi o 1.5 miliona mau mile ka mamao. mai ka Honua. Hōʻike ke kiʻi i ke aka o ka mahina e hele ana ma luna o ʻAmelika ʻĀkau i ka wā o ka pō.

Hana ʻia kahi pōkā lā annular i ka wā e ʻike liʻiliʻi ai ka mahina i ka lani a ʻaʻole uhi piha i ka diski o ka lā. Hoʻokumu kēia i kahi hopena "ring of fire", me nā ʻaoʻao o ka lā e ʻike ʻia e like me ke apo ʻulaʻula ʻulaʻula.

ʻO ka pahupaʻikiʻi EPIC, kekahi o nā mea kani ʻekolu ma luna o DSCOVR, e hopu i nā kiʻi piha piha o ka Honua. Ua kiʻi ʻia ka paʻi kiʻi i hoʻokuʻu ʻia e NASA ma ka hola 11:58 AM manawa waena ma ʻOkakopa 14, i ka wā o ka piko o ka eclipse ma waena o Texas. Hōʻike ka nui o ke aka i ka uhi ʻia ʻana o ka lā ma kahi ākea o ka ʻāina.

Aia ʻo DSCOVR ma ka lae Earth-Sun L1 Lagrange, ʻo ia ka ʻāpana o ke kaulike kaulike ma waena o ka Honua a me ka lā. ʻO kēia wahi hoʻolālā e hiki ai iā DSCOVR ke hāʻawi i ka ʻikepili koʻikoʻi no ka nānā ʻana i ke ania honua a me ka lewa, me ka ʻike mua ʻana i nā ʻino o ka lā ma mua o ka hiki ʻana i ka Honua. Aia ka James Webb Space Telescope ma kahi lae o Lagrange, akā ma ka ʻaoʻao ma L2.

ʻOiai ke manaʻo ʻia nei e hiki mai ana ka lā makahiki makahiki ma Iune 21, 2039, ua manaʻo ʻia ka nui o ka eclipse ma ka lā 8 ʻApelila 2024. E pōʻeleʻele ana kēia hanana i ka lani mai Texas a Maine ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa.

Sources:

– NASA

– Ka nānā ʻana i ka lewa hohonu (DSCOVR)

- Ke kiʻi kiʻi kiʻi honua Polychromatic (EPIC)