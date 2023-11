ʻO ke ala hou o ke kamaʻilio ʻana: Hōʻailona ʻo Laser Beams i 10 miliona mau mile

By

Ma kahi holomua holomua, ua hoʻouna maikaʻi nā ʻepekema i nā hōʻailona kamaʻilio ma kahi mamao o 10 miliona mau mile me ka hoʻohana ʻana i kahi kukuna laser. He mea koʻikoʻi kēia koʻikoʻi ma ke kahua o nā kamaʻilio ākea hohonu a ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻololi i ke ʻano o ke kamaʻilio ʻana o nā mokulele.

Ua ʻoi aku ka hoʻokolohua Deep Space Optical Communications (DSOC) o NASA i nā mea i manaʻo ʻia ma o ka hoʻouna kūleʻa ʻana i ka ʻikepili ma o ka laser a ma waho aʻe o ka mahina. Ua lawe ʻia ka ʻikepili hoʻāʻo mai ka mokulele Pysche, aia ma kahi o 40 mau manawa ʻoi aku ka mamao ma mua o ka mahina mai ka Honua, i ka Hale Telescope ma Caltech's Palomar Observatory ma Kaleponi.

Hōʻike kēia hōʻikeʻike i ka hoʻohana ʻana loa i nā kamaʻilio optical, e hōʻike ana i ka hiki ke hoʻoili ʻikepili kiʻekiʻe i ka lewa. Ke manaʻo nei ka hoʻokolohua DSOC e hōʻike i ka nui o ka hoʻouna ʻana he 10 a 100 mau manawa ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o nā ʻōnaehana lekiō o kēia manawa i hoʻohana ʻia e ka mokulele.

Ma o ka hoʻohana ʻana i ka mana o ka ʻenehana laser, ua wehe kēia holomua i ke ala no ka hoʻonui ʻana i ka hiki ke kamaʻilio i ka wā o nā mikiona hohonu. ʻO ka hiki i ka ʻōnaehana ke hoʻouna i ka ʻikepili hoʻāʻo kiʻekiʻe-bandwidth i ka Honua aʻo ka huakaʻi ʻo Psyche spacecraft i ke kāʻei asteroid ma waena o Mars a me Jupiter he hana hoʻohiki i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o ka lawe ʻana i ka ʻikepili.

ʻO ka "kukui mua" kūleʻa o ka ʻenehana DSOC ua hāʻawi i nā ʻike waiwai i ka hiki a me ka hiki o nā ʻōnaehana kamaʻilio e pili ana i ka laser. Me nā holomua hou aʻe, hiki i kēia ʻenehana ke hoʻololi i ka ʻimi ʻana i ka lewa, e hiki ai i ka hoʻoili ʻikepili wikiwiki a ʻoi aku ka maikaʻi ma waena o nā misionari a me ka Honua.

NPP:

Nīnau: Pehea ka lōʻihi o ka lawe ʻia ʻana o ka kukuna laser?

A: Ua hoʻouna ʻia ka kukuna laser ma kahi mamao o 10 miliona mau mile.

Nīnau: He aha ke kumu o ka hoʻokolohua DSOC?

A: Ke manaʻo nei ka hoʻokolohua DSOC e hōʻike i ka nui o ka hoʻouna ʻana i ka ʻikepili he 10 a 100 mau manawa ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o nā ʻōnaehana lekiō o kēia manawa i hoʻohana ʻia e ka mokulele.

Nīnau: He aha nā pōmaikaʻi o nā ʻōnaehana kamaʻilio e pili ana i ka laser ma ka lewa?

A: Loaʻa i nā ʻōnaehana kamaʻilio me ka laser ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka maikaʻi o ka lawe ʻana i ka ʻikepili, hiki ke kamaʻilio wikiwiki a ʻoi aku ka maikaʻi ma waena o nā mikiona a me ka Honua i ka wā e ʻimi ana i ka lewa hohonu.