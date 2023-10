ʻIke ʻo NASA i nā hōʻailona kūpono i ke kumu o ke ola ma ka honua ma nā Asteroid Samples

Ua hoʻolaha ʻo NASA i nā laʻana i hōʻiliʻili ʻia mai ka asteroid Bennu i loko o ke kalapona, ka wai, a me nā ʻike hiki ke ʻike i ke kumu o ke ola ma ka Honua. Ua hōʻiliʻili ʻia nā mea hoʻohālike e ka mokulele Osiris-Rex, kahi i hala ʻelua makahiki e aʻo ana iā Bennu ma mua o ka iho ʻana i luna a hoʻi i ka Honua.

ʻO ka loiloi mua o ka laʻana "bonus" i hōʻiliʻili ʻia mai ka ʻaoʻao waho o Bennu. Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i ka nui o ke kalapona, a me nā minerala pālolo i loaʻa ka wai. Hiki i kēia mau mea ke hāʻule i loko o ka Honua mau piliona makahiki i hala aku nei, e kōkua ana i ka hoʻomohala ʻana i ke ola ma kā mākou honua.

ʻOiai ʻaʻole i wehe ʻia ke keʻena kumu nui, ua mālama pono ʻia nā mea i loaʻa ma waho o ka pahu no ka nānā ʻana. E hoʻopau ʻo NASA a me nā ʻepekema a puni ka honua i nā makahiki ʻelua e hiki mai ana e aʻo i nā mea kikoʻī. Ua kūpaʻa ka ʻoihana e mālama i ka liʻiliʻi o 70% o ka laʻana no ka noiʻi e hoʻomau ʻia no nā makahiki.

Ke wehe nei kēia mau ʻike i nā mea hou no ka hoʻomaopopo ʻana i nā kaʻina hana i alakaʻi ai i ka puka ʻana o ke ola ma ka Honua. Ma ke aʻo ʻana i ka haku mele ʻana o nā asteroids e like me Bennu, manaʻo ka poʻe ʻepekema e ʻike i nā mea e pono ai ke ola a me ke ʻano o ka lawe ʻia ʻana i kā mākou honua.

ʻO ka noiʻi ʻana i nā laʻana asteroid he mea nui i mua o ko mākou ʻike i ke kumu o ke ola. Hiki i nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia mai Bennu ke hoʻololi hou i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa a me ko mākou wahi i loko.

