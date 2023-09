ʻO ka hemahema o ka NASA i nā kumukūʻai o ka papahana ʻo Space Launch System Rocket

Ua hōʻike ʻia kahi hōʻike hou mai ka Government Accountability Office (GAO) ʻaʻole ʻike maopopo ʻo NASA i ka wā e pili ana i nā kumukūʻai maoli o kāna papahana Rock Launch System (SLS). Ke nānā nei ka hōʻike i nā piliona kālā i hoʻokaʻawale ʻia no ka hoʻomohala ʻana i ka rocket nui, kahi i hoʻomaka mua ʻia me ka misionari Artemis I i ka hopena o 2022. ʻO ka mea kupanaha, ua ʻae nā luna o NASA i ke kumu kūʻai nui o ka rocket e kākoʻo i kāna mau hana ʻimi mahina ma ke ʻano he ʻāpana. o ka papahana Artemis.

ʻO kekahi o nā manaʻo nui i hōʻike ʻia e ka GAO ʻo ka hoʻoholo a NASA ʻaʻole e ana i nā kumukūʻai hana o nā mea rocket SLS like ʻole. Akā, hoʻolālā ʻo NASA e nānā i nā kumukūʻai hana a me ka hiki ke loaʻa ma o ka helu ʻelima mau makahiki, i manaʻo ʻia e ka hōʻike he "mea hana maikaʻi ʻole" no ke ana ʻana i nā kumukūʻai i ka manawa.

Eia kekahi, hōʻike ka hōʻike i ka helu ʻana o nā kumukūʻai o NASA no ka lohi ʻana i nā misionari Artemis. ʻAʻole paha e hoʻokuʻu ʻia ka mokulele ʻo Artemis II a puni ka mahina ma mua o 2025, me ka pae ʻana o ka poʻe holo moku ma Artemis III e lohi hou ʻia. ʻOiai ʻo kēia, ʻōlelo kekahi mau luna o NASA ʻaʻole pili kēia mau lohi i ka manaʻo kumukūʻai o ka papahana, he mea kānalua.

No ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia o nā koina hiki ʻole, ua ʻae nā luna o NASA i ka pono e hoʻomaikaʻi i ka hiki o ka papahana SLS. Ua wehewehe lākou i kahi papa hana ʻehā no ka hoʻemi ʻana i nā kumukūʻai, me ka hoʻopaʻa ʻana i ka papa kuhikuhi lele, ka hoʻokō ʻana i ka pono o ke aʻo ʻana, ka hoʻoikaika ʻana i ka hana hou, a me ka hoʻoponopono ʻana i nā kumu kūʻai. Eia naʻe, ʻaʻole i ʻike ʻia nā pahuhopu hoʻopakele kālā kikoʻī.

ʻOiai mahalo ʻia ka ʻike ʻana o NASA i nā kumukūʻai kiʻekiʻe, ua hāpai ka hōʻike i nā kānalua e pili ana inā hiki iā lākou ke kāohi pono i nā kumukūʻai. ʻOiai me ka hoʻoikaika ʻana e hōʻemi i nā kumukūʻai ʻenekini ma 30%, ʻoi aku ka nui o ke kumukūʻai o nā ʻenekini rocket SLS i hoʻohālikelike ʻia i nā mīkini ma ka mākeke kalepa.

I ka hopena, hōʻike ka GAO hōʻike i ka nele o ka ʻike i nā kumukūʻai kumukūʻai o NASA no ka papahana rocket SLS. ʻOiai ke ʻike nei ʻo NASA i ka pono e hoʻoponopono i ka pilikia o ka affordability, e ʻike ʻia inā hiki iā lākou ke kāohi pono i nā kumukūʻai a hoʻomau i ka papahana i ka wā lōʻihi.

Sources:

Hōʻike ke Keʻena Hoʻopono Aupuni (GAO) ma ka Pūnaehana Launch Space o NASA: [E hoʻokomo i ka URL hōʻike]

Nā wehewehena:

1. Ke Keʻena Hoʻopono Aupuni (GAO): ʻO ke keʻena aupuni o ʻAmelika ke kuleana no ka hōʻoia ʻana i ka maopopo a me ke kuleana i ka hoʻohana ʻana i nā kālā ʻauhau.

2. Pūnaehana Launch Space (SLS): He kaʻa hoʻokuʻu nui loa i hoʻolālā ʻia e NASA i hoʻohana ʻia no nā mikiona makaikai hohonu, me ka papahana Artemis.

3. Polokalamu Artemis: ʻO ka hana a NASA e hoʻihoʻi i nā astronauts i ka mahina ma 2024 a hoʻokumu i ka ʻimi ʻana i ka mahina.