ʻO ka Misiona ʻEulopa Clipper a NASA e ʻimi i ka Moon Enigmatic Moon

Ua hana ʻo NASA i kahi huakaʻi e ʻimi ai i ka mahina hau o Jupiter, ʻEulopa. ʻO ka misionari Europa Clipper ka manaʻo e loiloi i ka noho ʻana o ka mahina ma o ka hoʻokele ʻana i ke kaiapuni radiation kiʻekiʻe a puni ʻo Jupiter. No ka pale ʻana i nā mea uila koʻikoʻi ma luna o ka mokulele, ua hoʻomohala nā ʻenekinia ma NASA i kahi hopena hou.

Ma kahi o ka pale ʻana i kēlā me kēia ʻāpana, kahi e hoʻonui ai i ke kaumaha a me ke kumu kūʻai o ka mokulele, ua kūkulu ʻo NASA i kahi pahu alumini ma kahi o hoʻokahi kenimika ka mānoanoa. Ke hana nei kēia vault ma ke ʻano he pale pale, e hōʻemi ana i nā pae radiation i nā palena kūpono no ka uila. ʻO ka pani maikaʻi ʻana o ka waihona he hōʻailona koʻikoʻi no ka hoʻomohala ʻana o ka misionari.

"ʻO ka pani ʻana o ka vault e hōʻike ana ua loaʻa iā mākou nā mea pono āpau i paʻa. Ua mākaukau mākou e hoʻomau, "wahi a Kendra Short, ka Hope Luna Hoʻokele Pūnaehana no Europa Clipper ma NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) ma Kaleponi Hema.

He 20,000 manawa oi aku ka ikaika o Jupiter, me kona kahua magnetic ma mua o ko ka Honua, i ke kumu wili wikiwiki e hooulu ana i na kaei radiation ikaika. ʻO kēia mau kāʻei, ʻoi aku ka ikaika ma mua o ke kāʻei radiation Van Allen o ka Honua, e hoʻopaʻa i nā ʻāpana ikaika kiʻekiʻe. Pono ka mokulele ʻo Europa Clipper e kū i ka pōʻino mau mai kēia mau ʻāpana, i hiki ke hoʻopau i nā mea uila ma luna o ka moku.

Ma mua o ke komo ʻana i kahi kaʻa kaʻa a puni ʻEulopa, e kaapuni ka mokulele iā Jupiter ponoʻī. Ma ka neʻe ʻana aku mai ka pilikua kinoea a me kāna mau kāʻei radiation, hiki i ka mokulele ke hoʻokokoke palekana iā ʻEulopa no kahi ʻano lele lele i loko o ka misionari. ʻO kēia ala hoʻolālā e hiki ai i nā ʻepekema ke aʻo pono i ka ʻili pohihihi o ka mahina a ʻohi i ka ʻikepili koʻikoʻi.

Hoʻomaka ʻia ka hoʻomaka ʻana o ka misionari Europa Clipper no Nowemapa 2024. ʻOiai ʻo NASA i paionia i nā ala hou e ʻimi ai i nā kino lani, ua hoʻohiki kēia misionari kupaianaha e wehe i nā mea huna o ʻEulopa a hāʻawi i nā ʻike hou aku i ka hiki ke ola extraterrestrial i loko o kā mākou ʻōnaehana solar.

