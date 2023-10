Hoʻopaneʻe ʻo NASA i ka Spacewalk Ma hope o ka Leak Coolant ma ka International Space Station

By

Ua hoʻoholo nā luna o NASA e hoʻopanee i kekahi o nā kaʻaahi i hoʻonohonoho ʻia no ka pane ʻana i kahi leaka hoʻoheheʻe hou ma ka māhele Lūkini o ka International Space Station (ISS). Ua hoʻolālā mua ʻia no ka Pōʻalima, ʻOkakopa 19, e hana ʻia ka spacewalk ma kahi lā ma hope o 2023 ʻoiai ʻo NASA a me ka ʻoihana kikowaena federal o Rūsia, ʻo Roscosmos, e hoʻomau nei e noiʻi i ke kumu o ka leak.

ʻO ka mea hoʻomaʻamaʻa i hoʻohana ʻia ma ka ISS he ammonia, kahi e koi ai i nā kaʻina hana decontamination hou inā kokoke nā astronauts i nā spacesuits. ʻO ka leak i loko o ka module ʻepekema Nauka o Rūsia ua loaʻa i ka lā 9 ʻOkakopa akā ua hoʻōki i ka lā hoʻokahi. ʻO kēia ke kolu o ka manawa i ka makahiki i hala aku nei ua loaʻa i nā lako ISS Lūkini kahi leak amonia.

Ke hoʻolālā nei ʻo Roscosmos i kāna huakaʻi hele ma ʻOkakopa 25 e nānā pono i kahi radiator 13 makahiki i hoʻoneʻe ʻia ma ka module Rassvet, ʻo ia ke kumu o ka leak hou loa. ʻOiai ʻaʻole ʻona a pōʻino paha ka mea hoʻomaʻamaʻa i ka poʻe holo moku, ke hana nei ka poʻe loea e pale i nā wahi liʻiliʻi o ka waiwai mai ke komo ʻana i nā ʻōnaehana o loko a me ka hōʻino ʻana i nā mea hana i ka manawa.

ʻO ka spacewalk i hoʻopanee ʻia e NASA ke manaʻo e hana i nā hana mālama liʻiliʻi. ʻO nā Astronauts Loral O'Hara mai NASA a me Andreas Mogensen mai ka European Space Agency e hōʻiliʻili i nā laʻana mai waho o ka ISS e ʻimi ai i nā microorganism a pani i kahi kāmela wehewehe kiʻekiʻe, ma waena o nā hana ʻē aʻe. E hoʻoholo ʻia ka lā pololei o kēia hana ma hope.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻo ka lua o ka spacewalk i hoʻonohonoho ʻia e NASA, kahi hele wāwae wahine āpau ma ʻOkakopa 30, e hoʻolālā ʻia e hoʻomau e like me ka mea i hoʻonohonoho ʻia. E hui pū ʻia ʻo O'Hara e ka mea hoʻokalakupua NASA ʻo Jasmin Moghbeli e wehe i kahi pahu uila hewa a hoʻololi i kahi bearing e pono ai no kekahi o nā ʻano lā o ke kahua.

Wahi a Rūsia, ʻo nā leak amonia ʻelua ma mua o ka ISS ma muli o ka micrometeoroid strikes. I Kekemapa 2022, ua koʻikoʻi loa ka leak mua a pono e hoʻihoʻi ʻia ka poʻe holo moku o kahi mokulele Soyuz i kahi Soyuz pani. Ua lawe ʻia kekahi mau moku mokulele no ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia, ka hopena o ka noho ʻana o nā astronauts ma ka ISS no hoʻokahi makahiki ma mua o nā mahina ʻeono i manaʻo ʻia. I Pepeluali 2023, ua ʻike pū kekahi mokulele mokulele ʻo Russian Progress no ka ukana i kāna leak amonia ponoʻī.

Sources:

- Nā leka uila a nā luna o NASA