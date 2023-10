ʻO ke koʻikoʻi o ka mālama ʻana i nā koho kuki no ka ʻike maikaʻi o ka mea hoʻohana

Ma ka ʻāina kikohoʻe o kēia mau lā, ua lilo ka mālama ʻana i nā makemake kuki i mea nui no ka hōʻoia ʻana i kahi ʻike mea hoʻohana maʻemaʻe. ʻO nā kuki nā ʻāpana liʻiliʻi o ka ʻikepili i mālama ʻia ma ka hāmeʻa o ka mea hoʻohana, i loaʻa ka ʻike e pili ana i kā lākou makemake, nā hana pūnaewele, a me nā kikoʻī kikoʻī. Ma ka hoʻomaopopo ʻana a me ka mahalo ʻana i kēia mau makemake, hiki i nā ʻoihana ke hoʻonui i ka hoʻokele pūnaewele, hoʻopilikino i nā hoʻolaha, hoʻopaʻa inoa i ka hoʻohana ʻana i ka pūnaewele, a hoʻomaikaʻi i nā hana kūʻai.

ʻO ka mālama ʻana i nā hoʻonohonoho kuki e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻoholo pehea e hōʻiliʻili a hoʻohana ai nā pūnaewele a me nā paepae pūnaewele i kā lākou ʻikepili. Me ka hoʻonui ʻana i ka ʻike o nā pilikia pilikino, nui ka poʻe hoʻohana pūnaewele e makaʻala e pili ana i kā lākou pae wāwae pūnaewele. Ma ka hāʻawi ʻana i nā mea hoʻohana i ke kūʻokoʻa e hoʻokele i kā lākou makemake kuki, hiki i nā ʻoihana ke hōʻike i ko lākou kūpaʻa i ka pilikino a hoʻoulu i ka hilinaʻi hohonu me kā lākou poʻe hālāwai.

Eia kekahi, hiki i ka mālama ʻana i nā koho kuki ke hoʻopili pololei i ka hana pūnaewele a me nā manawa hoʻouka. Ma ka hōʻemi ʻana i ka hoʻohana ʻana i nā kuki pono ʻole, hiki ke hoʻemi ʻia ka nui o ka ʻikepili i hoʻoili ʻia ma waena o ka mea hoʻohana a me ka kikowaena pūnaewele. Ke alakaʻi nei kēia loiloi i nā manawa hoʻouka wikiwiki, hāʻawi i kahi ʻike mākaʻikaʻi ʻoluʻolu.

NPP:

Nīnau: He aha nā kuki?

A: ʻO nā kuki nā ʻāpana liʻiliʻi o ka ʻikepili i mālama ʻia ma ka hāmeʻa o ka mea hoʻohana i loaʻa ka ʻike e pili ana i kā lākou makemake, nā hana pūnaewele, a me nā kikoʻī kikoʻī.

N: No ke aha he mea nui ka mālama ʻana i nā makemake kuki?

A: He mea nui ka mālama ʻana i nā makemake kuki no ka mea e hiki ai i nā mea hoʻohana ke hoʻoholo i ka ʻohi ʻana a me ka hoʻohana ʻana o nā pūnaewele i kā lākou ʻikepili, e hoʻoulu ai i ka hilinaʻi a me ka pilikino.

Nīnau: Pehea e hiki ai i ka mālama ʻana i nā koho kuki ke hoʻonui i ka ʻike mea hoʻohana?

A: Ma ka hoʻonui ʻana i ka hana pūnaewele a me nā manawa hoʻouka, hiki i ka mālama ʻana i nā koho kuki ke hāʻawi i kahi ʻike mākaʻikaʻi wikiwiki a ʻoi aku ka leʻaleʻa.