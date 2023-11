Hoʻokomo ʻia ʻo PACE Misiona NASA hou me ka ʻenehana ʻepekema Climate

Ua hoʻopau ka mokulele mokulele Plankton, Aerosol, Cloud, a me Ocean Ecosystem (PACE) o NASA i kāna huakaʻi mai ka NASA Goddard Space Flight Center ma Maryland a i ka Astrotech Spacecraft Operations ma Florida. Ke kali nui nei nā ʻenekinia a me nā ʻenehana i ka hōʻea ʻana mai o PACE e hoʻomākaukau i nā lako honua no ka hoʻouka ʻana a me ka hana ʻana. A laila e hoʻopau ʻia ka spacecraft a me ka encapsulation hope ma mua o kona hoʻomaka ʻana i ka hoʻomaka ʻana o 2024.

ʻO ka huakaʻi a PACE e hiki mai ana ma kahi papa SpaceX Falcon 9 e kālele ana i ka noiʻi ʻana i ka pilina paʻakikī ma waena o ka moana a me ka lewa. Ma ke aʻo ʻana i ka hoʻololi ʻana o ka carbon dioxide ma waena o kēia mau ʻāpana ʻelua, manaʻo ka misionari e hoʻonui i ka ʻike o NASA i ka biology moana, aerosol atmospheric, ea maikaʻi, a me ke aniau. Me ka ʻoi aku o ʻelua mau makahiki o ka nānā ʻana i nā satelite honua, hōʻike ʻo PACE i kahi holomua koʻikoʻi i ka hoʻoikaika ʻana o NASA e ʻimi i nā kaiaola o ka Honua.

Mālama ʻia e NASA's Goddard Space Flight Center, he hana koʻikoʻi ka papahana PACE i ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ka ʻepekema ʻenekinia. Kūlike ka misionari me ka manaʻo o NASA e hōʻiliʻili i ka ʻikepili koʻikoʻi e hoʻoponopono i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me kona hopena i ka honua. Ma ka nānā piha ʻana i ka pilina o ka moana a me ka lewa, hiki i ka PACE ke hoʻohonu i kā mākou ʻike i ka dynamics carbon dioxide a hāʻawi i ka ʻike waiwai no ka nānā ʻana i ke aniau a me ka hoʻohālike.

Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia (FAQ):

Nīnau: He aha ke ʻano o PACE?

A: Kū ʻo PACE no Plankton, Aerosol, Cloud, a me ka ʻĀina kai.

Nīnau: I ka manawa hea e hoʻomaka ai ka PACE?

A: Kuhi ʻia ka PACE e hoʻomaka i ka hoʻomaka ʻana o 2024.

Nīnau: He aha ke kuleana o ka misionari PACE?

A: Manaʻo ka misionari e hoʻomaopopo maikaʻi i ka hoʻololi ʻana o ka carbon dioxide ma waena o ka moana a me ka lewa, e hoʻomaikaʻi i ka biology moana a me nā ʻike aerosol lewa, a e noiʻi i ka maikaʻi o ka ea a me nā ana pili i ke aniau.

Nīnau: Aia i hea ka papahana PACE i mālama ʻia?

A: Mālama ʻia ka papahana PACE e NASA's Goddard Space Flight Center.

Nīnau: He aha ke kuleana no ka mālama ʻana i ka lawelawe hoʻolaha no ka misionari PACE?

A: Mālama ʻia ka lawelawe hoʻolaha no ka misionari PACE e NASA's Launch Services Program, i hoʻokumu ʻia ma Kennedy Space Center.

Puna: NASA, kiʻi ʻia mai https://phys.org/