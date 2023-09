Loaʻa maikaʻi ʻo NASA's Space Capsule me Asteroid Sample ma ka wao nahele ʻo Utah

ʻO kahi capsule space NASA e lawe ana i ka laʻana lepo nui loa i hōʻiliʻili ʻia mai ka ʻili o kahi asteroid i pae kūleʻa i ka wao nahele ʻo Utah. Ua hoʻokuʻu ʻia ka capsule me ke ʻano o ka gumdrop, i hoʻokuʻu ʻia mai ka mokuahi robotic OSIRIS-REx, i loko o kahi pae pae i koho ʻia ma ke komohana o Salt Lake City ma ke kahua hoʻāʻo a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana o ka pūʻali koa ʻAmelika Hui Pū ʻIa. E lele ʻia nā laʻana i kahi keʻena hou ma ka Johnson Space Center o NASA ma Houston, kahi e nānā ʻia ai e nā ʻepekema.

Aia i loko o ka capsule kahi kīʻaha o ka ʻōpala mai ka asteroid waiwai nui i kapa ʻia ʻo Bennu. Ua hōʻike ka ʻepekema alakaʻi o ka misionari, ʻo Dante Lauretta o ke Kulanui o Arizona, i ka hauʻoli e pili ana i ka wehe ʻana o ka ipu ma Houston, ʻoiai e hōʻike ana i ka nui maoli o ka hāpana i hōʻiliʻili ʻia. ʻO kēia huakaʻi ka lua o ka manawa i hoʻihoʻi ʻia nā mea hoʻohālike asteroid i ka Honua, ʻo Iapana wale nō ka ʻāina ʻē aʻe i hoʻihoʻi maikaʻi i nā laʻana mai nā mikiona asteroid.

ʻO Bennu, ka asteroid kahi i hōʻiliʻili ʻia ai ka laʻana, he relic ia o ka ʻōnaehana solar mua a hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke kumu a me ka ulu ʻana o nā hōkū pōhaku e like me ka Honua. Manaʻo ka poʻe ʻepekema aia paha i loko o nā molekala organik e pono ai no ka puka ʻana mai o ke ola. Ua hoʻihoʻi ʻia nā laʻana mai kahi asteroid kokoke i ka Honua, ʻo Ryugu, e ka misionari Iapana ʻo Hayabusa2 i ʻekolu mau makahiki i hala aku nei, ua loaʻa i nā pūhui organik i kākoʻo hou i ke kuhiakau e hoʻohua ai kēia mau mea lani i ka Honua mua me nā poloka kūkulu o ke ola.

ʻO ka misionari OSIRIS-REx, i hoʻokuʻu ʻia i ka makahiki 2016, ua hoʻopau ʻo ia ma kahi o ʻelua mau makahiki e kaʻapuni ana iā Bennu ma mua o ka hōʻiliʻili ʻana i ka hāpana ma 2020. A laila hoʻomaka ka mokulele mokulele i kahi huakaʻi 1.9-billion-kilomita hoʻi i ka Honua, me ka hoʻomau ʻana i nā mahana a hiki i 2,800 degere Celsius i ka wā hou. -komo. He mea koʻikoʻi ka pae ʻana i Utah no NASA, a na nā laʻana e hāʻawi i ka ʻikepili koʻikoʻi no ka poʻe ʻepekema e aʻo ana i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o kā mākou ʻōnaehana solar.

Nā Puna: The Guardian