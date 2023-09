ʻO ka hōʻiliʻili mua o nā laʻana o Asteroid o NASA ma ka wao nahele ʻo Utah

ʻO ka huakaʻi ʻehiku makahiki o ka moku mokulele Osiris-REx o NASA i hoʻoholo maikaʻi ʻia i ka pae mālie ʻana i kāna hōʻiliʻili mua o nā mea hoʻohālike asteroid ma ka wao nahele ʻo Utah. Ua lawe ʻia ka pahu hoʻohālike paʻa mai kahi mamao o 63,000 mau mile i ka wā kokoke i ka Honua a hoʻopā ʻia i ʻehā mau hola ma hope o kahi ʻāpana kaʻawale o ka ʻāina koa. I kēia manawa, e hoʻomau ka mokulele nui i kāna huakaʻi e ʻimi i kahi asteroid ʻē aʻe.

E lele ʻia nā laʻana i hōʻiliʻili ʻia i kahi lab hou ma Johnson Space Center ma Houston. Ma ke kikowaena, e hui pū lākou me nā haneli haneli o nā pōhaku mahina i hōʻiliʻili ʻia e ka poʻe astronauts Apollo ma mua o ka hapalua haneli i hala. ʻO Dante Lauretta, ka ʻepekema alakaʻi o ka misionari mai ke Kulanui o Arizona, e hele pū me ka laʻana i Texas. He manawa koʻikoʻi ka wehe ʻana o ka ipu ma Houston e hōʻike ana i ka nui o nā mea i hōʻiliʻili ʻia.

Hoʻolālā ʻo NASA e wehe i ka lehulehu i ka laʻana asteroid ma ʻOkakopa 11 ma ka Johnson Space Center ma Houston. E hui pū ʻia ka hōʻike me kahi kūkā nūhou kahi e kūkākūkā ai ka hui ʻepekema OSIRIS-REx o NASA i kā lākou loiloi mua o ka laʻana. E hoʻolaha ola ʻia ka hanana ma NASA Television, ka NASA app, a me ka pūnaewele o ka hui.

Puna: Hindustan Times

Sources:

- Ka wehewehe o Osiris-REx spacecraft: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security - Regolith Explorer

- Ka wehewehe ʻana o Johnson Space Center: He hale NASA ma Houston, Texas, e lawelawe ana ma ke ʻano he kikowaena alakaʻi no nā hana mokulele kanaka a me nā hale he nui no ka noiʻi ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana.

- Ka wehewehe ʻana o nā astronauts Apollo: ʻO ka poʻe astronauts i komo i nā misionari ʻo Apollo a NASA, nona ke kuleana no ka pae ʻana i nā kānaka mua ma ka mahina.

– Ka wehewehe ʻana o nā pōhaku mahina: ʻO nā pōhaku i hōʻiliʻili ʻia mai ka ʻili o ka mahina i ka wā o nā misionari ʻo Apollo no ka noiʻi ʻepekema a me ka nānā ʻana.