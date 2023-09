ʻO ke Keʻena Rubber: He Palekana no nā Astronauts a me nā Crews i ka wā o ka hoʻokuʻu ʻana i ka lewa

ʻO ka huakaʻi huakaʻi he hana paʻakikī a paʻakikī, ʻo ia ke kumu e mālama nui ai ʻo NASA e hōʻoia i ka palekana o kāna mau astronauts a me nā hui. ʻO kekahi o ia mea e mālama ai, ʻo ia ka hana ʻana o ka Rubber Room, kahi hale huna i lalo o ka lepo ma lalo o nā papa hoʻomaka ma Launch Pad 39 Complex ma Florida.

Hoʻolālā ʻia no ka pale ʻana i nā limahana i ka wā e pahū ai ka pōʻino, aia ka Rubber Room i kahi pūnaewele o nā tunnels a me nā bunkers i hoʻonoho ʻia ma lalo o nā pōhaku kiʻekiʻe a me nā hale e pili ana. ʻO kāna kumu, ʻo ia ka hāʻawi ʻana i kahi wahi palekana no ka poʻe i hopu ʻia i kahi pahū Saturn V ma ka honua.

ʻOiai ʻaʻohe mea e ola i kēlā pahū, ua hoʻolālā ʻo NASA i kahi kaʻina hana e hāʻawi i nā limahana i ka manawa e pane ai a ʻimi i ka palekana. Hoʻomaka ke ala e pakele ai me ka wai hoʻoheheʻe ʻeiwa papa, i hoʻopuni ʻia i ka pouli, e alakaʻi i nā kānaka i lalo i ka hohonu o ka papa hoʻomaka. No nā astronauts, ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ko lākou pakele i ka lewa, ʻoiai lākou e hoʻohana ana i ka elevator kiʻekiʻe e iho mai ka capsule spacecraft i ka papa hoʻolele kelepona i loko o 30 kekona wale nō.

Mai laila mai, e pana aku ana na ohua i lalo i kahi alahao ololi a kupikipikio, he 60 mika ka loa. Hoʻopili ʻia ka paheʻe me ka wai e hōʻoia i ka iho wikiwiki. Ma hope o ka haʻalele ʻana i ka paheʻe, pae nā limahana ma luna o kahi papaʻaina, hoʻopiha ʻia i ka wai i kekahi manawa, e hoʻoheheʻe ai nā kānaka i ka paia hope.

Ma hope o kēia ʻike hauʻoli, holo ka poʻe hana ma nā puka pahū, e komo ana i ka Rubber Room. Loaʻa ka inoa mai nā mea a pau i loko o ka lumi i uhi ʻia i ka lāʻau, e hāʻawi ana i ka pale hou aku i nā hopena ʻino. Hoʻolako ʻia me ka papahele i hoʻopiha ʻia i ka pūnāwai, hiki i ka Rubber Room domed ke kūpaʻa i ka nui o ka ikaika, e hōʻemi ana i ke kaomi i ʻike ʻia e ka poʻe noho mai 75 Gs i kahi 4 Gs hiki ke ola.

Hoʻolako ʻia ka bunker me nā meaʻai, ka wai, a me kahi halepaku, e hōʻoia ana i hiki i nā kānaka ke mālama iā lākou iho a hiki i ka hiki ke hoʻopakele. Eia kekahi, inā e ālai ʻia nā ala mahuka mua, ua hoʻokomo ʻo NASA i kahi pahu pakele ma ka piko o ka lumi Rubber ma ke ʻano he hopena hope loa.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻaʻole i hoʻohana ʻia ka Rubber Room i kahi pilikia maoli, a ʻaʻole i pahū nā pōhaku Saturn V ma ka papa hoʻomaka. ʻOiai ua haʻalele ʻia ka papa hoʻolele i kēia manawa, a me nā tunnels koʻikoʻi ma lalo o ia, ʻaʻole hiki ke hoʻonui ʻia ke koʻikoʻi o ia mau pale i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Source:

- [Makeka Palekana Space](https://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/humanspaceflight/launch-pad-rubber-room/)