NASA Biosignatures IDEAS Lab: E noi i kēia manawa no kahi ʻike hana kūikawā

Hāʻawi ka NASA's Astrobiology Program i kahi manawa hoihoi no ka poʻe ʻepekema ma nā hui US e komo i ka lab Biosignatures IDEAS. Ke manaʻo nei kēia papa hana hou e hoʻomohala i nā manaʻo hāʻawi hou a me ka groundbreaking ma o ka loiloi hoa manawa maoli.

ʻO ka Biosignatures IDEAS lab e hui pū ʻia me nā hui mua o ka virtual, nā hālāwai kanaka, a me nā hālāwai virtual. E mālama ʻia nā hālāwai pilikino mai Pepeluali 6-8, 2024, ʻoiai e mālama ʻia nā hui virtual ma Pepeluali 16th, 23rd, a me Malaki 1st.

Ma ke komo ʻana i kēia haʻawina, e loaʻa i nā ʻepekema ka manawa e hui pū ai me nā hoa, loaʻa nā manaʻo koʻikoʻi, a hoʻomaʻemaʻe i kā lākou mau noi hāʻawi i ka manawa maoli. ʻO ka pahuhopu nui ka hoʻomohala ʻana i kahi hoʻonohonoho o nā manaʻo e noʻonoʻo ʻia no ke kālā ma o ka papahana Exobiology.

No ke noi ʻana i ka lab Biosignatures IDEAS, hiki i nā ʻepekema hoihoi ke kipa i ka pūnaewele official ma [link to apply]. Maʻaneʻi, hiki iā lākou ke loaʻa ka ʻike hou aku e pili ana i ka papa hana a hoʻouna i kā lākou noi.

He manawa maikaʻi loa kēia ʻike hoʻomaʻamaʻa kūʻokoʻa no ka poʻe ʻepekema ma ke kahua o ka astrobiology e lawe i kā lākou noiʻi i kahi kiʻekiʻe. Ma ke komo ʻana i ka loiloi hoa manawa maoli a me ka hui pū ʻana, hiki i nā mea komo ke hoʻomaʻemaʻe i ko lākou mau manaʻo a hoʻomohala i nā manaʻo hāʻawi ikaika i hiki ke hāʻawi i nā haʻawina nui i ke kula.

Mai poina i kēia manawa e lilo i ʻāpana o ka NASA Biosignatures IDEAS Lab. E noi i kēia manawa a lawe i kāu noiʻi i ka pae aʻe!

Nā wehewehena:

- Biosignatures: Nā hōʻailona o ke ola i hala a i kēia manawa i hiki ke ʻike ʻia a aʻo ʻia ma nā ʻano like ʻole.

- IDEAS: Innovation in Development, Exploration, and Science - he papahana e hoʻoulu i ka laulima a me ka hoʻomohala ʻana i nā manaʻo hoʻololi i ka ʻimi ʻana i ka lewa.

Sources:

- Polokalamu Astrobiology NASA [ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia]

- Polokalamu Exobiology [ʻaʻohe URL i hāʻawi ʻia]