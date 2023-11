ʻŌlelo Hou: ʻO ka huakaʻi hele ʻole ʻia o ka ʻeke mea hana Astronaut NASA

Ma kahi ʻano hanana like ʻole, ua lawe ʻia kahi ʻeke mea hana a kahi astronaut NASA i kahi hana hou ma ke ʻano he satellite ma hope o ka wehe ʻole ʻia ʻana i ka wā o kahi spacewalk hou. ʻO kēia hanana i manaʻo ʻole ʻia ua hopu i ka manaʻo o ka poʻe leʻaleʻa a me nā astronomers, e hōʻike ana i nā pilikia e kū nei i nā astronauts i ke ʻano kūʻokoʻa o ka lewa.

I ka wā o ka mālama ʻana ma waho o ka International Space Station (ISS), ua nalowale nā ​​​​astronauts NASA ʻo Jasmin Moghbeli lāua ʻo Loral O'Hara i ka ʻeke keʻokeʻo waiwai i piha i nā mea hana. Ke kaapuni nei ka ʻeke mea hana i ka Honua ma kahi o 200 mau mile ma luna o ka ʻili, a hiki i ka poʻe nānā ma United Kingdom ke ʻike iā ia me nā telescopes a i ʻole ka binoculars.

ʻOiai ua hoʻāla ʻia nā hopohopo e pili ana i ka ʻōpala o ka lewa, ua hōʻoia hou nā luna o NASA ʻaʻole e hoʻoweliweli koke ka ʻeke mea hana i ka ISS a i ʻole nā ​​​​mea satellite ʻē aʻe i ka orbit. Ke nānā ikaika nei ka ʻoihana i kāna alahele a wānana e noho ʻo ia ma ka orbit no kekahi mau mahina.

He mea hoʻomanaʻo kēia hanana i nā paʻakikī a me nā pilikia i manaʻo ʻole ʻia e hiki mai ana i ka wā o nā mikiona lewa, ʻoiai me nā hana i hoʻolālā maikaʻi ʻia. Ke hoʻomau nei ka huakaʻi o ka ʻeke hāmeʻa, hoʻopio ʻia ka poʻe ʻoliʻoli a me ka poʻe kilo hōkū e kona noho ʻana orbital no ka manawa pōkole.

ʻAʻole ia ʻo ka manawa mua i nalowale nā ​​​​mea hana ma ka lewa. Ua nalowale ʻo NASA astronaut Ed White i kahi mīkina lima kaʻawale i ka wā o ka mokulele ʻAmelika mua i ka makahiki 1965. I ka makahiki 2008, ua hoʻokuʻu hewa ʻia ʻo Heidemarie Stefanyshyn-Piper ka mea hoʻokele NASA i kahi ʻeke mea hana, a i ka makahiki 2017, ua nalowale ʻelua mau mokulele NASA i kahi ʻāpana pale wela i ka wā e hana ana i ka hoʻoponopono.

Ke noiʻi nei ʻo NASA i ka hanana a ke hoʻokō nei i nā hana palekana hou aʻe e pale ai i kēlā mau hanana i ka wā e hiki mai ana. I kēia manawa, ua helu ʻia ka ʻeke hāmeʻa ma ke ʻano he space junk a hāʻawi ʻia i ka mea hōʻike 58229/1998-067WC.

