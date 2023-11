ʻIke Hou: Nalo ka ʻeke hāmeʻa e NASA Astronauts ʻIke ʻia ma UK Skies

Ua wehe ʻia kahi hanana kupaianaha i ka ʻimi ʻana i ka lewa, e hoʻopio ana i ka manaʻo o nā mea nānā lewa ma United Kingdom. Ua kuhi hewa ʻo NASA astronauts ʻo Jasmin Moghbeli lāua ʻo Loral O'Hara i kahi ʻeke mea hana i ka wā e hana ana i kahi mikiona hoʻoponopono solar panel ma luna o ka International Space Station (ISS). I kēia manawa, ʻike ʻia kēia ʻeke hāmeʻa kuhi hewa i ka orbit ʻana i ka Honua, e hāʻawi ana i kahi hiʻohiʻona kūʻokoʻa no ka poʻe makemake i nā mea pohihihi o ka honua.

Ua ʻike maikaʻi ʻia ka ʻeke hāmeʻa e nā poʻe ʻike hōkū mai ka Virtual Telescope Project kaulana, e ʻae ana i ka poʻe hoihoi i hoʻolako ʻia me nā binoculars a i ʻole nā ​​​​telescopes e nānā iā ia i ka neʻe ʻana i ka lewa pō. Ua ʻike ʻia ka ʻeke, me ka nui o ka puʻupuʻu a i kapa ʻia ʻo ia he ʻōpala ākea me ka helu ʻike 58229/1998-067WC, ua ʻike ʻia ma kahi kokoke i ka ISS.

No ka ʻike ʻana i kēia ʻike kupaianaha, loaʻa i nā poʻe noho o ka ʻaoʻao hema o Pelekane ka manawa maikaʻi loa e nānā i ka ʻeke mea hana paʻakikī i ka manawa kikoʻī. Inā ʻae ʻia ke ʻano o ka ʻāina, hiki i nā mea nānā ke ʻike iā ia ma waena o 6.24pm a me 6.34pm i ka Pōʻalua. Eia naʻe, ʻo ka manawa maikaʻi loa e ʻike ai i kēia hiʻohiʻona lani ma Nowemapa 24, mai 5.30pm a 5.41pm.

ʻOiai ke nānā pinepine nei ka ʻimi ʻana i ka lewa i ka holomua ʻenehana a me ka noiʻi ʻepekema, hoʻomanaʻo mai kēia hanana kupaianaha iā mākou i ke ʻano hiki ʻole a weliweli o ke ao holoʻokoʻa. ʻO ka loaʻa ʻole ʻana o ka ʻeke mea hana e ka mea hoʻokalakupua Kepani ʻo Satoshi Furukawa e hoʻohui i kahi mea hoihoi i ka moʻolelo. I ka manawa i manaʻo ʻole ʻia, e hoʻāʻo maoli ana ʻo Furukawa e kiʻi i kahi kiʻi o ka mauna Fuji mai ka ISS i kona kiʻi ʻole ʻana i ka mea nalowale.

Nīnau: Pehea wau e ʻike ai i ka ʻeke mea hana?

A: Inā loaʻa iā ʻoe ka binocular a i ʻole ke telescope, e nānā i ka lewa i nā manawa i koho ʻia a, inā ʻae ka wā, hiki iā ʻoe ke ʻike i ka ʻeke hāmeʻa.

Nīnau: He pōʻino anei ka ʻeke mea hana?

A: Hoʻokaʻawale ʻia ka ʻeke mea hana ma ke ʻano he ʻōpala ākea, akā ʻaʻole pilikia koke kona helehelena.

Nīnau: Pehea i nalowale ai ka ʻeke mea hana a nā astronauts?

A: ʻOiai e hana ana i ka mālama ʻana i ka panel solar, ua kuhi hewa ʻia ka ʻeke a hoʻokuʻu ʻia i ka lewa.

Nīnau: Hiki iaʻu ke nānā i ka ʻeke mea hana ma hope o nā lā i ʻōlelo ʻia?

A: Ma muli o ke ʻano ʻike ʻole o kona orbit a me nā loli i nā kūlana lewa, ʻokoʻa paha ka ʻike ma mua o nā manawa i hāʻawi ʻia.