Hoʻokumu ʻo Astronaut Frank Rubio i kahi moʻolelo hoʻomanawanui hou o ʻAmelika me 371 mau lā ma ka lewa

Ua uhai ʻo Astronaut Frank Rubio i ka moʻolelo hoʻomanawanui holo hoʻokahi o US ma o ka hoʻolilo ʻana i 371 mau lā ma luna o ka International Space Station (ISS). Ua ʻoi aku kēia ma mua o ka moʻolelo o 355 mau lā i mālama ʻia e Mark Vande Hei. ʻO Rubio, me nā cosmonauts Sergey Prokopyev lāua ʻo Dmitri Petelin, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻi i ka Honua i ka lā 27 Kepakemapa ma hope o ko lākou noho lōʻihi ʻana i ka lewa.

Ua hoʻolālā mua ʻia e hoʻi mai i Malaki, pono e noho ʻo Rubio a me kāna mau hoa hana ma ka ISS ma muli o kahi leak coolant i kā lākou moku ferry Soyuz MS-22. ʻO ka leak, i manaʻo ʻia ma muli o kahi hopena micrometeoroid, koi ʻia ka poʻe holo moku e hoʻolōʻihi i ko lākou noho ʻana i ʻeono mahina. I Pepeluali, ua hoʻomaka maikaʻi ʻia kahi mea hoʻololi i koho ʻole ʻia ʻo Soyuz e hōʻoia i ka hoʻonohonoho ʻana o ka holo ʻana o ka hui Lūkini ma ke ala.

Ua hōʻike ʻo Rubio i nā pilikia o ka haʻalele ʻana mai kona ʻohana i ko lākou mau milestones, e like me ka lā hānau a me kāna keiki e hele ana i ke kulanui, akā hoʻomaikaʻi i kāna wahine a me kāna mau keiki no ka mālama pono ʻana i ke kūlana. ʻOiai nā pilikia pilikino, ua nānā ʻo Rubio i kāna hana a hana i ka maikaʻi o ke kūlana.

Ua hoʻokokoke ʻo Rubio iā ia i ka moʻolelo honua i hoʻokumu ʻia e ka cosmonaut Valery Polyakov, nāna i hoʻopau i nā lā 437 a me 18 mau hola ma luna o ke kahua mokulele ʻo Russian Mir. ʻO ka hui aʻe i hoʻonohonoho ʻia e pani iā ​​​​Rubio a me kāna mau hoa hana e komo pū me Oleg Kononenko, Nikolai Chub, a me ka mea hoʻokele NASA Loral O'Hara, me Kononenko a me Chub e hoʻolālā ana e hoʻolimalima i hoʻokahi makahiki ma ka ISS.

Source: The Associated Press