Ua hoʻi ʻo Astronaut Frank Rubio i ka honua ma hope o ka hoʻopaʻa ʻana i ka lewa

ʻO Frank Rubio, ka mea astronaut NASA, ka mea e paʻa ana i ka moʻolelo o ʻAmelika no ka manawa lōʻihi loa i hoʻopau ʻia ma ka lewa, ua hoʻonohonoho ʻia e hoʻi i ka Honua i ka lā 27 Kepakemapa, e hoʻopau ana i kahi misionari i hala ma mua o hoʻokahi makahiki ma ka International Space Station (ISS). ʻO Rubio, me ʻelua cosmonauts Lūkia, ʻo Sergey Prokopyev lāua ʻo Dmitri Petelin, i hoʻopaʻa mua ʻia i ka orbit haʻahaʻa haʻahaʻa ma muli o kahi leʻa hau i kā lākou huakaʻi i hoʻolālā ʻia i ka home, kahi capsule Soyuz i hoʻopaʻa ʻia ma ke kahua mokulele, i Dekemaba 2022.

No ka hoʻoponopono ʻana i ka pilikia, ua hoʻolōʻihi ʻia ka NASA a me ke keʻena kikowaena Lūkini ʻo Roscosmos i ka huakaʻi o ka poʻe holo moku i ʻeono mahina. Ua hoʻoholo lākou ʻaʻole kūpono ka pahu leaky no ka hoʻihoʻi ʻana i ka poʻe holokai i ka home, no ka mea, ʻo ia ka pilikia o ka wela i ka wā e komo hou ai i ka lewa o ka Honua. ʻO ka hopena, e hoʻi ka poʻe holo i ka Honua i kahi capsule Soyuz pani i hoʻouna ʻia me ka nele.

I loko o kāna misionari ākea ākea, noho mau ʻo Rubio me kona ʻohana a hilinaʻi i kāna poʻe holo no ke kākoʻo. Ua hoʻoikaika ʻo ia i ke koʻikoʻi o ka loaʻa ʻana o ke kaulike ma waena o ka hana a me ka hoʻomaha e mālama ai i kona olakino noʻonoʻo. ʻO ka misionari a Rubio, ʻo ia ka nui o 371 mau lā ma ka lewa, ua uhaʻi i ka moʻolelo US ma mua i hoʻonohonoho ʻia e ka astronaut Mark Vande Hei i 2021.

ʻOiai ke hoʻomau nei ke kaua ʻo Russia-Ukraine a me nā hoʻopaʻapaʻa geopolitical, ua hoʻomau ʻo NASA a me Roscosmos i kā lākou hana like ʻana ma ka ISS. Ua lawe maikaʻi ka poʻe holo moku i ka nūhou o kā lākou huakaʻi lōʻihi, a ʻo ka luna o ka papahana kahua mokulele o NASA, ʻo Joel Montalbano, i ʻōlelo ʻakaʻaka i ka hiki ke lele ʻana i ka ice cream i uku.

Ua hōʻike ʻo Rubio, he kauka lapaʻau, ʻaʻole ʻo ia e ʻae i ka misionari inā ʻike ʻo ia e hoʻokaʻawale iā ia mai kona ʻohana no hoʻokahi makahiki. Akā naʻe, ua hoʻohana ʻo ia i ka hapa nui o kona manawa ma ka lewa ma o ka hana ʻana i ka noiʻi ʻana i ke ahi, ke komo ʻana i nā haʻawina olakino kanaka, a me ka mālama ʻana i nā tōmato ākea ma ke ʻano o kāna hoʻokolohua ʻepekema punahele.

No ka ʻike ʻana i ka haʻalele ʻana o Rubio mai ke kahua mokulele, hiki i nā mea nānā ke hoʻolohe iā NASA TV ma ka pūnaewele o ka hui ma ka lā 27 Kepakemapa. Ua hoʻonohonoho ʻia ka moku e haʻalele i kona kuʻekuʻe mokulele ma 3:51 am ET, me ka uhi ʻana o ka pae ʻana e hoʻomaka ana ma 6 am ET .

Nā kumu: NASA, Mashable