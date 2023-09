Noʻonoʻo ka Astronaut Frank Rubio i ka noho ʻana o ka makahiki ma ke kahua mokulele honua

ʻO ka Astronaut Frank Rubio, ka mea i hoʻomaka e hoʻi i ka Honua ma hope o ka hoʻolilo ʻana i hoʻokahi makahiki ma luna o ka International Space Station (ISS), i kamaʻilio hou i nā mea nūhou e pili ana i kāna huakaʻi lōʻihi. Ua ʻae ʻo Rubio inā ua nīnau ʻia ʻo ia ma mua o ka manawa inā makemake ʻo ia e noho no hoʻokahi makahiki piha, ua hōʻole paha ʻo ia ma muli o nā hoʻohiki ʻohana. Eia naʻe, i ka manawa i hoʻomaka ai ke aʻo ʻana no ka misionari ʻeono mahina, ua paʻa piha ʻo ia i ka hoʻopau ʻana i ka hana ma ka lima, me ka ʻōlelo ʻana ʻo kāna hana ma ke ʻano he astronaut ka hoʻokō ʻana i ka misionari.

I kona noho ʻana i ka makahiki, ua hala ʻo Rubio i kekahi mau mea koʻikoʻi koʻikoʻi o ka ʻohana, me ka makahiki mua o kāna kaikamahine ma ka US Naval Academy a me ka makahiki hou o kāna keiki ma West Point. Eia nō naʻe, ua ʻike ʻo ia i nā ʻālana e hele mai me ka hana, ʻoiai e pili ana i ka mālama ʻana i kahi kahua kikowaena paʻa mau no 23 mau makahiki.

I Kekemapa o ka makahiki i hala aku nei, ua paʻi kekahi micrometeoroid i kā lākou mokulele Soyuz i hoʻopaʻa ʻia, a ua haki ka laina hoʻoluʻu koʻikoʻi. ʻO ka hopena, ua hoʻolōʻihi ʻia ʻo Rubio a me kāna mau hoa hana i ko lākou noho ʻana no ʻeono mahina ʻoiai ua hoʻokuʻu ʻia kahi mokuahi. ʻOiai ʻo ka hoʻonui ʻole ʻia, ua ʻike mua ʻo Rubio a me kona ʻohana i ke kūlana a ua mākaukau e hana i nā mōhai pono.

ʻO Rubio, a me kāna mau hoa hana Soyuz ʻo Sergei Prokopyev lāua ʻo Dmitri Petelin, e hoʻi i ka Honua i kēia pule aʻe, e hōʻailona ana i ka pau ʻana o kā lākou misionari 371 lā. ʻO kēia ke kolu o ka lele lōʻihi loa ma ka mōʻaukala o ka lewa a ʻo ka lōʻihi loa no ka holo ʻana o ʻAmelika.

Sources:

– NASA TV

- ʻatikala: "'A ma muli wale nō o ka ʻohana': Ke noʻonoʻo nei ʻo NASA astronaut i kāna makahiki lōʻihi i ka lewa" na William Harwood, CBS News