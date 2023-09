Hoʻopaʻa ʻo NASA Astronaut ʻo Frank Rubio i ka moʻolelo no ka lele lele ʻana o US

Ua hana ʻo Frank Rubio i ka mōʻaukala NASA ma o ka ʻoi aku o ka moʻolelo lele mokulele ʻAmelika lōʻihi loa. Aia i kēia manawa ma ka International Space Station (ISS), ua ʻoi aku ʻo Rubio ma mua o 355 mau lā ma ka Pōʻakahi. Ua hōʻea mua ʻo Rubio i ka ISS i Sepatemaba i ka makahiki i hala me ʻelua cosmonauts Lūkini no ka mea i manaʻo ʻia he misionari maʻamau ʻeono mahina.

Eia nō naʻe, ua hoʻolōʻihi ʻia ko lākou noho ʻana ma hope o kā lākou Soyuz capsule i ʻike i kahi leak coolant i ka wā i hoʻopaʻa ʻia ai ma ke kahua kikowaena. ʻO ka hopena, ʻo ka hoʻi ʻana o ka ʻekolu i ka Honua, i hoʻonohonoho ʻia no Kepakemapa 27, e hana ʻia me ka hoʻohana ʻana i kahi capsule pani i hoʻouna ʻia i ka ISS no ka huakaʻi hoʻi.

Ke hoʻopau ʻo Rubio i kāna misionari a hoʻopā i lalo i ka Honua, e hoʻopau ʻo ia i nā lā he 371 ma ke ākea, ma mua o ka moʻolelo mua i hoʻonohonoho ʻia e Mark Vande Hei. He 355 mau lā ka moʻolelo o Vande Hei. He mea nui e hoʻomaopopo ʻo ka moʻolelo honua no ka lele mokulele lōʻihi loa na ka cosmonaut Lūkini ʻo Valeri Polyakov, nāna i hoʻohana i nā lā 437 ma luna o ke kahua mokulele Mir i ka waena o 1990s.

Ua hoʻokipa maikaʻi ʻia ka hoʻokō ʻana o Rubio e ka luna o NASA ʻo Bill Nelson, nāna i hōʻike i kona mahalo no ka hoʻolaʻa ʻana o Rubio ma kahi leka i hoʻouna ʻia ma o X, i kapa ʻia ʻo Twitter.

Ke hoʻomākaukau nei ʻo Rubio e hoʻi i ka Honua, ua hoʻomaka ʻia kahi hui pani i ʻelua mau Lūkini a me hoʻokahi ʻAmelika e hoʻomaka mai Kazakhstan i ka Pōʻalima a e lawe i nā kuleana o ka poʻe holo i waho ma ISS.

