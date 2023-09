ʻO NASA Astronaut Tracy Caldwell Dyson e hui pū me nā hui Lūkini ma 2024 Space Mission

Ua hoʻolaha ʻia ʻo Tracy Caldwell Dyson ka mea hoʻokele NASA ma ke ʻano he ʻāpana o ka hui no ka huakaʻi mokulele MS-25 Soyuz, i manaʻo ʻia e hoʻomaka i Malaki 2024. ʻO kēia ke kolu o ka huakaʻi a Dyson i ka orbit, a e hui pū ʻia ʻo Roscosmos cosmonaut Oleg Novitskiy a me Belarus. ʻO Marina Vasilevskaya ka mea hoʻokūkū mokulele. Hoʻonohonoho ʻia ka misionari no ʻeono mahina, me Dyson e hoʻi ana i ka Honua i ka hāʻule 2024.

ʻO ka ʻaelike ma waena o NASA a me Roscosmos e ʻae i nā hui i hoʻohui ʻia, e hōʻoia ana aia nā lālā i hoʻomaʻamaʻa kūpono ʻia ma luna o ka International Space Station (ISS) no ka mālama ʻana a me nā hele wāwae. Hāʻawi pū ia i nā hoʻolālā contingency inā loaʻa nā pilikia me ka mokulele mokulele a i ʻole nā ​​pilikia e koi ana i ka hoʻi mua ʻana i ka Honua.

ʻO nā huakaʻi huakaʻi ākea a Dyson ma mua he 12 mau lā ma ka mokulele Endeavour's STS-118 ma 2007, a me 174 mau lā ma ke ʻano he ʻenekini lele no Expedition 23/24 ma 2010. hoʻoponopono i kahi module pauma hemahema.

ʻO Novitskiy, ka mea i hele i ka lewa ʻekolu manawa ma mua, a ʻo Vasilevskaya, ʻo ia ka Belarussian mua ma ka lewa, e lilo pū kekahi i loko o ka misionari MS-25. Ua hōʻiliʻili ʻo Novitskiy i 531 mau lā ma ka orbit a ua komo pū i ke kiʻi ʻana i kahi kiʻiʻoniʻoni ākea Lūkini i kapa ʻia ʻo "The Challenge" ma ka ISS ma 2021.

ʻO ka hoʻokomo ʻana o nā poʻe holo moku mai nā ʻāina like ʻole e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ka hui ʻana o ka honua i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Me ka NASA a me Roscosmos e hoʻomau nei i kā lākou hui ʻana, ua hoʻonohonoho ʻia ka misionari e hoʻonui i ka noiʻi ʻepekema a me nā holomua ma ka ISS.

Puna: NASA, TASS