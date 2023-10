Hoʻopaʻa ka Helicopter Ingenuity hou i ka moʻolelo holo wikiwiki ma Mars

Ua loaʻa i ka Helicopter Ingenuity o NASA i kahi moʻolelo holo wikiwiki hou i ka wā o kekahi o kāna mau mokulele hou ma ka ʻili o Mars. Ua hiki ka helikopter liʻiliʻi i ka wikiwiki o 22 mph (10 m/s) no ka lōʻihi o 121 kekona, ma mua o kāna moʻolelo mua o 17.8 mph (8 m/s) no 124.18 kekona.

Mai kona kau ʻia ʻana ma Mars, ua hoʻokau ka helikopter Ingenuity i nā palena o ka lele ʻana ma kahi honua ʻē aʻe. Me ka huina o 62 mau mokulele a me ka helu ʻana, manaʻo ʻo NASA i nā moʻolelo hou aʻe e wāwahi ʻia i ka wā e hiki mai ana.

I kona lele ʻana he 62, ua hele ʻo Ingenuity i kahi lōʻihi o 880 kapuaʻi ma ke ākea a hiki i kahi kiʻekiʻe o 59 kapuaʻi. He 121.1 kekona ka lōʻihi o ka lele a ua alakaʻi ʻia ma ka ʻĀkau Hikina.

ʻO ka misionari mua o Ingenuity ka hopu ʻana i nā kiʻi o ka ʻili Martian a hoʻihoʻi iā lākou i ke keʻena nui o NASA. Hoʻopili ʻia kēia mau kiʻi no ka ʻike ʻana i nā manawa ʻepekema kūpono a no ka palapala ʻana i kahi ala kūpono no ka Perseverance rover, ka hoa o ka helikopter.

Hōʻike ka holomua o ka ʻenehana aerospace a Ingenuity i ke ala no ka mākaʻikaʻi ʻana ma ka Red Planet. Me kēlā me kēia lele, hōʻiliʻili ʻo NASA i nā ʻikepili koʻikoʻi a me nā ʻike e kōkua i ko mākou ʻike no Mars a me kona hiki ke kākoʻo i ke ola.

Sources:

– ʻO NASA's Ingenuity Flight Log

– Loaʻa kiʻi: NASA