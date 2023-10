ʻO Asteroid 1998 HH49: He hālāwai kokoke me ka Pūnaehana Sentry II o NASA

Ke nānā ikaika nei ka ʻōnaehana Sentry II o NASA i nā Near-Earth Asteroids (NEAs) e hōʻoia i ka palekana o ko mākou honua. ʻO kekahi o ia asteroid, i kapa ʻia ʻo 1998 HH49, ua hopu koke ʻia ka manaʻo o NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS).

Aia ma kahi o 600 kapuaʻi ka nui, ua manaʻo ʻia kēia kino lani nui e lele kokoke i ka lā 17 ʻOkakopa. ʻOiai aia ma kahi o 1.17 miliona mau kilomita mai ka Honua ma kona wahi kokoke loa, ʻo kona wikiwiki kupaianaha o 53,233 mau kilomita i kēlā me kēia hola ua hoʻāla ka hoihoi. o ka poe kilo hoku.

ʻIke mua ʻia ma ʻApelila 28, 1998, a nānā hou ʻia ma Dekemaba 1, 2021, aia kēia asteroid i ka hui Apollo. Ua kapa ʻia ka inoa ʻo Apollo asteroids ma muli o ka 1862 Apollo asteroid a ua kaulana lākou no ko lākou makemake e hele i ke ala o ka Honua. ʻO ka mea nui, ʻo ka papa ʻo Apollo ke kuleana no ka 2013 Chelyabinsk meteor pahū, kahi i hōʻeha nui ai a me nā ʻeha ma Rūsia.

ʻOiai ua helu ʻia ʻo 1998 HH49 ma ke ʻano he "pilikia" ma muli o kona nui, wānana ʻo NASA e palekana kāna lele. Eia nō naʻe, ʻo kona hele ʻana e hōʻike i ka hiki ʻole o ke ao holoʻokoʻa a me ke kuleana koʻikoʻi o nā ʻoihana e like me NASA i ka nānā ʻana i nā hoʻoweliweli lani.

I ka hopena, he kuleana koʻikoʻi ka ʻōnaehana Sentry II o NASA i ka nānā ʻana i nā Asteroids kokoke i ka Honua e like me 1998 HH49 e kali i nā pōʻino. ʻOiai ʻaʻole i manaʻo ʻia kēia lele lele ʻana o ka asteroid i mea hoʻoweliweli, ʻo kona nui ka mea e hoʻomanaʻo ai i ka pono o ka makaʻala mau i ka mālama ʻana i ka palekana o ko kākou honua.

Sources:

- Ke kikowaena o NASA no nā haʻawina mea kokoke i ka honua (CNEOS)

- 2013 Chelyabinsk meteor pahū