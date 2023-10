Ua lanakila ʻo NASA i nā paʻi 3D a me ka hoʻāʻo ʻana i ka Nozzle Engine Rocket no nā Misiona Deep Space

Ua hoʻokō ʻo NASA i kahi koʻikoʻi nui i ka hana hoʻohui ʻana ma o ka paʻi 3D kūleʻa a me ka hoʻāʻo ʻana i kahi nozzle engine rocket hou ma ke ʻano o kāna papahana RAMFIRE. ʻO RAMFIRE, ka mea e kū nei no Reactive Additive Manufacturing no ka Fourth Industrial Revolution, ke kālā ʻia e NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD). Ke manaʻo nei ka papahana e holomua i ka hana hoʻohui a hoʻomohala i nā ʻōnaehana propulsion hou no nā misionari hohonu hohonu o NASA.

Ma ka launa pū ʻana me ka mea hoʻomohala waiwai ʻo Elementum 3D, ua hana nā mea ʻenekinia NASA mai Marshall Space Flight Center i kahi alumini weldable i kapa ʻia ʻo A6061-RAM2. Loaʻa i kēia ʻano alumini nā mea e pono ai ka wela wela no ka hoʻohana ʻana i nā ʻenekini rocket. Ma ka paʻi ʻana o 3D i ka nozzle ma ke ʻano he ʻāpana hoʻokahi, ua hoʻemi nui ʻia ka manawa hana i hoʻohālikelike ʻia me nā nozzles hana kuʻuna, hiki ke koi aku i 1,000 mau ʻāpana i hui pū ʻia.

Hoʻokomo ʻia ka nozzle RAMFIRE 3D i paʻi ʻia i nā kahawai liʻiliʻi i loko e hoʻomaha ai i ka nozzle i ka wā o ka hana a pale i ka hoʻoheheʻe ʻana. ʻO konaʻano māmā e hiki ai ke hana i nā mea ikaika kiʻekiʻe, e hiki ai i nā mikiona hohonu hohonu e lawe i nā ukana kaumaha. He mea koʻikoʻi kēia no ka NASA's Moon to Mars initiative, e manaʻo ana e hoʻokumu i kahi noho kanaka lōʻihi ma ka mahina a hoʻouna i nā misionari kanaka i Mars.

Ua hoʻāʻo ikaika ʻia ka nozzle RAMFIRE, me nā hoʻonohonoho wahie like ʻole, ma Marshall's East Test Area. Ua hōʻike ʻia nā hoʻāʻo e hiki i ka nozzle paʻi paʻi 3D ke hana pono i ke koi ʻana i nā kaiapuni hohonu a kū i ka wela, hoʻolālā, a me nā kaumaha kaumaha. Ke kaʻana like ʻia nei ka nozzle me nā mea kuleana pāʻoihana a me nā ʻoihana kula, me nā hui aerospace e loiloi ana i ka alumini alumini hou a me ke kaʻina paʻi 3D no nā noi like ʻole.

Hōʻike kēia hoʻokō a NASA i ka hoʻonui ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka hana hoʻohui i ka hana ʻana i nā ʻāpana mīkini rocket. Ke hoʻohana nei nā hui ʻē aʻe, e like me AMCM a me Agile Space Industries, i nā ʻenehana paʻi 3D e hana i nā keʻena puhi ahi a me nā ʻāpana rocket koʻikoʻi. He mea koʻikoʻi kēia mau holomua i ka hana additive no ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ākea a me ka hoʻomohala ʻana i nā ʻōnaehana propulsion holomua.

Sources:

- Ua kūleʻa ʻo NASA i nā paʻi 3D a me nā hoʻāʻo ʻana i ka Nozzle Engine Rocket hou no nā Misiona Deep-Space (ʻatikala kumu)

