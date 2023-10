Hōʻike ka haʻawina Nanocarriers i ke kiʻekiʻe o nā antibodies e kūʻē i ka Polyethylene Glycol (PEG) i ka heluna kanaka Kelemania

ʻO kahi noiʻi hou i hana ʻia e nā mea noiʻi mai ka Max Planck Institute for Polymer Research ua hoʻomālamalama i ka prevalence o nā antibodies e kūʻē i ka polyethylene glycol (PEG) i ka heluna Kelemania. ʻO ka PEG kahi mea maʻamau i hoʻohana ʻia i nā mea hoʻonaninani, nā meaʻai, a me nā lāʻau lapaʻau. ʻO ka hiki ʻana o nā antibodies e kūʻē i ka PEG hiki ke hoʻopilikia nui i ka hopena o nā lāʻau lapaʻau e hoʻohana ana i nā nanocarriers.

Ua manaʻo ka poʻe noiʻi e noiʻi i ka nui o nā antibodies e kūʻē i ka PEG i kēia manawa i ka hui Kelemania a pehea lākou e hoʻopilikia ai i ka hoʻohana ʻana i nā nanocarriers i nā lāʻau lapaʻau. Hoʻokumu pinepine ʻia nā antibody e ka ʻōnaehana pale e pale aku i nā maʻi viral. Eia naʻe, ua ʻike ʻia hiki ke hoʻomohala ʻia nā antibodies e kūʻē iā PEG, kahi mole me kahi ʻano maʻalahi.

Hoʻohana ʻia ʻo PEG i ka lāʻau lapaʻau e hana ma ke ʻano he pale pale no nā mea lawe lāʻau nanosized, hoʻonui i ko lākou manawa kaʻa i ke kahe koko. He kūpono kēia no ka hoʻomohala ʻana i nā nanocarriers i nā lāʻau lapaʻau. Eia nō naʻe, ʻike ʻia ka haʻawina e pili ana nā antibodies e kūʻē iā PEG iā lākou iho i nā nanocarriers i uhi ʻia, e ʻike ʻia ana e ka ʻōnaehana pale a keʻakeʻa nei i kā lākou hopena therapeutic.

Ua nānā ka hui noiʻi ma luna o 500 mau koko koko i lawe ʻia mai nā maʻi ma 2019. Ua ʻike lākou ua ʻike ʻia nā antibodies PEG ma 83% o nā hōʻailona. ʻO ka mea e mahalo ai, ua ʻike ʻia ka ʻike ʻana o kēia mau antibodies e like me ka makahiki o ka poʻe i hoʻāʻo ʻia, e hōʻike ana e hoʻopili ʻia ka prevalence o nā antibodies e ka piʻi hou ʻana o ka hoʻohana ʻana i ka PEG a me ka hoʻololi ʻana o ka ʻōnaehana pale me ka makahiki.

Loaʻa nā hopena o kēia noiʻi i nā hopena koʻikoʻi no nā lāʻau lapaʻau e hiki mai ana me ka hoʻohana ʻana i nā nanocarriers. Manaʻo ka poʻe noiʻi e pono ke hoʻoponopono ʻia nā lāʻau lapaʻau e pili ana i ka pane ʻana o ka ʻōnaehana pale i nā antibodies PEG. Hiki i nā hoʻololi ke hoʻololi i ka PEG me nā mea ʻē aʻe a i ʻole ka hoʻokaʻawale ʻana i ka nui o ka mea hana e like me ke ʻano o ka antibody i loko o ke koko o ka mea maʻi.

Hoʻolālā hou ʻia ka noiʻi ʻana e ʻimi pehea e hiki ai ke hoʻololi ʻia nā lāʻau lapaʻau nanocarrier e lanakila ai i nā pilikia i hoʻokumu ʻia e nā antibodies e kūʻē iā PEG. ʻO ka pahuhopu ka hoʻomohala ʻana i nā ala hou e hōʻoia i ka hāʻawi ʻana i nā lāʻau lapaʻau i nā lāʻau lapaʻau.

Ma keʻano holoʻokoʻa, hōʻike kēia haʻawina i ka mea nui o ka hoʻomaopopo ʻana i ka prevalence a me ka hopena o nā antibodies e kūʻē iā PEG i ka hoʻomohala ʻana i nā nanocarriers no nā lāʻau lapaʻau. Ma ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau pilikia, hiki i nā mea noiʻi ke hoʻomaikaʻi i ka maikaʻi a me ka palekana o nā lāʻau lapaʻau nanocarrier a hiki ke hoʻololi i nā hopena olakino.

