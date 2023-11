ʻIke Hou: Pehea ka pane ʻana o ka hale kelepona i ke kaomi o waho

Ua hoʻohana nā mea noiʻi ma ka National Institute for Materials Science ma Tsukuba, Iapana, i kahi ʻenehana hou e aʻo ai i ka pane ʻana o nā cell ola i ke kaomi mechanical o waho. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ikaika me ka hoʻohana ʻana i nā noiʻi nano-sized ma o ka microscopy atomic force, ua hiki i nā ʻepekema ke palapala ʻāina i ka laha ʻana o kēia ikaika ma waena o ka ʻili pūnaewele a i loko o ke kelepona.

Ua hoʻohana ka hui i ke aʻo ʻana i ka mīkini e kālailai a hoʻohālike i nā ikaika i ana ʻia i loko o ke aʻo ʻana. Hoʻohui ʻia, ua hoʻohana ʻia nā ʻenehana hoʻoponopono a hoʻopaʻa ʻia e loiloi i ka hopena o ka distortion ikaika i nā hale o loko o ke kelepona, ʻo ia hoʻi nā microtubules a me nā filament actin i hoʻokumu i kāna "skeleton."

Loaʻa i nā pūnaewele ka hiki ke hoʻololi i nā mea hoʻoulu kemika a me nā mīkini mai ko lākou puni. Ua wehewehe ʻo Dr. Jun Nakanishi, ke alakaʻi o ka Mechanobiology Group ma ka National Institute for Materials Science, i mea e mālama ai i ka pono o ke kelepona a me ke olakino maikaʻi, hoʻohana nā cell i nā ʻano pane wikiwiki e hoʻoponopono i kēia mau mea hoʻoikaika. Eia nō naʻe, ua pili ka hāʻule ʻole o kēia pane kelepona i kekahi mau maʻi, e like me ka maʻi diabetes, ka maʻi Parkinson, ka puʻuwai puʻuwai, a me ke kanesa.

Ua kaupalena ʻia nā haʻawina mua e pili ana i nā pane kelepona ma muli o nā ʻenehana i hoʻohana ʻia, koi pinepine i nā cell e hoʻokomo ʻia me nā mea ʻike, a laila e kaupalena ana i nā ana i kahi hapa wale nō o ka pane. Ua hoʻohana hou ka poʻe noiʻi i kēia noiʻi i kahi noiʻi nanoscale e palapala i ka puʻunaue ikaika ma waena o ke kelepona holoʻokoʻa me ka hoʻonā nanometer.

Ua hōʻike ʻia ke aʻo ʻana ua puʻunaue ʻia nā ikaika tensional a me ka compressional ma waena o nā fila actin a me nā microtubules i loko o ke kelepona e mālama i kona ʻano, e like me ke ʻano o ka hana ʻana o nā pou a me nā kaula i loko o kahi hale hoʻomoana. Ua ʻike pū ka poʻe noiʻi he kuleana ko ka nucleus i ka hoʻohālikelike ʻana i nā ikaika o waho i ka wā e pio ai ka hana o nā fibers actin, e hōʻike ana i ke koʻikoʻi o ke ʻano o loko o ka nucleus i ka pane ʻana i ke kaumaha.

ʻO ka mea hoihoi, ua hoʻohālikelike ka haʻawina i nā pane o nā cell olakino i nā cell cancerous. Ua hōʻike ʻia nā maʻi maʻi maʻi i ka ʻoi aku ka ikaika o ka hoʻoemi ʻana i waho i hoʻohālikelike ʻia me nā cell olakino a ʻaʻole hiki ke hoʻāla i ka make cell i ka pane.

ʻAʻole wale nā ​​​​ʻike i hoʻonui i ko mākou ʻike i nā mīkini intracellular paʻakikī e pili ana i ka pane ʻana i ke koʻikoʻi, akā hāʻawi pū lākou i kahi manawa e hoʻomohala ai i kahi mea hana diagnostic no ka hoʻokaʻawale ʻana i nā cell olakino a me ka cancerous e pili ana i ka mīkini kelepona. I kēia manawa, hilinaʻi nā halemai i ka loiloi ʻana i nā hiʻohiʻona e like me ka nui, ke ʻano, a me ke ʻano no ka ʻike ʻana i ka maʻi kanesa, ʻaʻole paha e hāʻawi mau i ka ʻike kūpono.

Manaʻo ʻo Kauka Han Zhang, ka mea noiʻi kiʻekiʻe o ka Electron Microscopy Group ma ka National Institute for Materials Science, ʻo ke ana ʻana i ka puʻunaue ikaika hiki ke hoʻomaikaʻi nui i ka pololei diagnostic, e hāʻawi ana i kahi ala ʻē aʻe no ka loiloi ʻana i nā kūlana cell.

