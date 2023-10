Ke kali nei nā ʻike hou: ka wehe ʻana i nā mea kupanaha o ke ao holoʻokoʻa me ka telescope lewa Roma

E hoʻomākaukau no ka hoʻomaka ʻana i kahi huakaʻi kupaianaha ma o ka honua e like me ka Nancy Grace Roman Space Telescope i manaʻo nui ʻia e hoʻomākaukau ana no kāna hoʻomaka ʻana i ka mahina o Mei 2027. Me kāna mau hiʻohiʻona o ka honua, ua hoʻonohonoho ʻia kēia misionari NASA e hoʻololi i ko mākou ʻike no ka Milky Way Galaxy a ma waho.

ʻO kekahi o nā pahuhopu nui o ka Roman Space Telescope ka hana ʻana i kahi noiʻi nui o ka Galactic Bulge. ʻO kēia māhele, aia ma ke kikowaena o kā mākou galaxy, ua uhi ʻia i nā ao lepo e keʻakeʻa nei i ko mākou ʻike ʻana i kāna mau mea kupanaha lani. Eia nō naʻe, me ka ʻike infrared kupaianaha o ka telescope, hiki i nā ʻepekema ke komo i loko o kēia mau pale a wehe i nā mea pohihihi i hūnā ʻia i loko.

Ma ke aʻo ʻana i nā ʻōlinolino liʻiliʻi o ka mālamalama i hoʻokuʻu ʻia e nā haneli miliona o nā hōkū, hiki i ka Roman Space Telescope ke ʻike i ke ʻano o nā mea lani like ʻole. ʻO kēia nā exoplanets, nā hōkū mamao, nā kino hau i loko o kā mākou ʻōnaehana solar, nā lua ʻeleʻele, a me nā mea hou aku. ʻO kāna hoʻolālā hou, e hōʻike ana i kahi ākea ākea a me ka ʻike pololei, e hana ai ke telescope i mīkini ʻike kupaianaha.

E hoʻohana ka telescope i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo microlensing e ʻike i nā hanana kūʻokoʻa a hoʻohiwahiwa i ka honua. Hana ʻia ka microlensing i ka wā e hoʻopololei pono ai nā mea lani, e hana ana ka mea mua ma ke ʻano he aniani hoʻonui maoli, e hoʻoikaika iki i ka mālamalama mai nā hōkū mamao. Ma ka hopu mau ʻana i nā kiʻi i kēlā me kēia 15 minuke no ka lōʻihi o ʻelua mahina, a me ka hana hou ʻana i kēia kaʻina hana ʻeono manawa ma mua o kāna misionari mua ʻelima mau makahiki, manaʻo ka Roman Space Telescope e hōʻike ma luna o hoʻokahi kaukani mau hōkū, me kekahi mau mea i loaʻa i loko o ka wahi noho o ko lākou. hoku.

Eia kekahi, ʻo nā ʻike i mālama ʻia e ka Roman Space Telescope e hāʻawi i nā ʻike koʻikoʻi i ka laha ʻana o nā hōkū a puni nā ʻano hōkū like ʻole, me nā ʻōnaehana binary. Eia kekahi, e kōkua ia i nā haʻawina e pili ana i nā hōkū neutron, nā lua ʻeleʻele, nā dwarfs brown, nā mea kāʻei Kuiper, a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko mākou ʻike i ka hana seismic e kū nei i loko o nā hōkū.

Ke kali nui nei mākou i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka Roman Space Telescope, kūkulu ʻia ka manaʻo no nā ʻike kupaianaha a me nā ʻike hoʻoweliweli e hiki mai ana. ʻO ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa e hoʻonui nui ʻia, e lawe mai ana iā mākou he alo a he alo me nā mea kupanaha hiki ʻole ke ʻike ʻia ma waho o ko mākou honua honua. E hoʻomākaukau i ka weliweli.

Pinepine ninau ninaninau 'ana i

He aha ka Nancy Grace Roman Space Telescope?

ʻO ka Nancy Grace Roman Space Telescope kahi misionari a NASA e manaʻo nei e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona o ka Milky Way Galaxy a ma waho. Hoʻolako ʻia me ka ʻike infrared e nānā ma waena o nā ao lepo e keʻakeʻa ana i ko mākou ʻike ʻana i nā mea lani.

He aha ka Galactic Bulge Time-Domain Survey?

ʻO ka Galactic Bulge Time-Domain Survey he mea ia o ka huakaʻi Roman Space Telescope. Ke nānā nei ʻo ia i ke aʻo ʻana i ka ʻāpana waena o ka Milky Way Galaxy, me ka hoʻohana ʻana i nā mana kūʻokoʻa o ke telescope e nānā i nā haneli miliona o nā hōkū.

Pehea e ʻike ai ka Roman Space Telescope i nā hōkūhele?

E hoʻohana ka Roman Space Telescope i ke ʻano o ka microlensing e ʻike ai i nā hōkū. Hana ʻia kēia i ka wā e hoʻopololei pono ai nā mea, e hoʻonui ai ka mea mua i ka mālamalama i hoʻopuka ʻia e nā hōkū hope. Ma ka nānā ʻana i kēia mau hanana, manaʻo ka telescope e wehe i kahi kaukani honua.

He aha nā mea lani e aʻo ai ka Roman Space Telescope?

Ma waho aʻe o nā exoplanets, e ʻike a noiʻi ka Roman Space Telescope i nā hōkū neutron, nā lua ʻeleʻele, nā dwarfs brown, nā mea kāʻei Kuiper, a kōkua i nā haʻawina stellar seismology.

Pehea ka lōʻihi o ka hana ʻana o ka Roman Space Telescope?

Hoʻolālā ʻia ka misionari mua o ka Roman Space Telescope no ʻelima mau makahiki. I loko o kēia manawa, e hana ʻo ia i nā noiʻi he nui, me ka Galactic Bulge Time-Domain Survey, e hōʻiliʻili i ka nui o ka ʻikepili a me nā ʻike i ke ao holoʻokoʻa.