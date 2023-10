Pohihihi Pohihihi i hoohoka i na kamaaina ma Melbourne

Ua haʻalele ʻia ka poʻe kamaʻāina ma ka ʻaoʻao ʻākau o Melbourne me kahi leo nui e like me ka pahū i lohe ʻia i ka pō. Ua hopu ʻia kahi wikiō e hoʻolaha ʻia ana ma ka pāhana kaiapili i ka manawa i ukali ʻia ai ka uila e ka leo nui ma mua o ka hola 9pm. ʻO ka mea i hana ʻia ma Doreen, ua hoʻoikaika i nā kamaʻāina e noiʻi i ke kumu o ke kani.

ʻOiai ʻaʻole maopopo ke kumu o ka walaʻau, ua hōʻike kekahi poʻe kamaʻāina i ko lākou manaʻo no ka meteorite. Ua puka mai nā hōʻike like mai nā wahi ʻē aʻe, me Balwyn, Diamond Creek, Doncaster, Fairfield, a me Hawthorn. ʻAʻole kēia ka manawa mua i loaʻa ai kēia hanana ma ka ʻāina. Ma kahi hanana like i ʻAukake, ua ʻike ʻia kahi pōleʻa kukui i hui pū ʻia me ka leo nui i ka lani Victorian, a ua hōʻoia ʻia e ka ʻoihana lewa ma hope mai ʻo ia paha nā koena o kahi Russian Soyuz-2 rocket e komo hou ana i ka lewa o ka Honua.

Ke hoʻomau nei ka hoʻokolokolo ʻana i kēia walaʻau e like me ka pahū ʻana, nui ka poʻe kamaʻāina e noʻonoʻo nei no ka hanana ʻano ʻē. Ua loaʻa i nā kiʻi i ka manaʻo nui ma ka media media, hoʻāla i nā kūkākūkā a me nā manaʻo. ʻO ka loaʻa ʻana o kahi meteorite a i ʻole nā ​​​​mea lani ʻē aʻe e hoʻoulu ai i ka walaʻau ua hoʻopio i ka manaʻo o nā kamaʻāina a me nā mea nānā pūnaewele.

ʻAʻole maʻamau ka hoihoi me nā mea i wehewehe ʻole ʻia. Hoʻopiʻi pinepine ka poʻe i nā mea pohihihi e hoʻopiʻi i ko lākou ʻike i ka honua. ʻO nā hanana e like me kēia e hoʻomanaʻo mai iā mākou i ka nui a me ka hiki ʻole o ke ao holoʻokoʻa.

