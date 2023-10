ʻO ka Moʻolelo Hoʻohui o Neanderthal a me Homo sapiens: Nā ʻike mai ka DNA Analysis

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Geneva (UNIGE) e hāʻawi i nā ʻike hou i ka hāʻawi ʻana i ka DNA Neanderthal i kēia lā Homo sapiens. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Science Advances, e ʻimi i ke ʻano o ka puʻunaue ʻana o ka DNA mai Neanderthals i ka genome Homo sapiens i nā makahiki he 40,000 i hala.

Hōʻike ka noiʻi i nā ʻano like ʻole o ka Neanderthal DNA ma nā manawa like ʻole a me nā ʻāpana ʻāina, e hoʻomālamalama ana i ka mōʻaukala pili o kēia mau ʻano ʻelua. Ua ʻike lōʻihi ʻia ua hui pū ʻo Neanderthals a me Homo sapiens, ka hopena ma kahi o ʻelua pakeneka o ka DNA kumu o Neanderthal i loko o nā genomes o nā Eurasians i kēia manawa.

Eia naʻe, hōʻike ka haʻawina ʻaʻole kūlike kēia pākēneka ma waena o Eurasia. ʻOi aku ka nui o ka DNA Neanderthal i nā genome ʻĀsia i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻEulopa. Hoʻokahi wehewehe ʻana, ʻo nā hopena like ʻole o ke koho kūlohelohe i nā genes kumu o Neanderthal i kumu i kēia mau ʻokoʻa ma waena o nā lāhui ʻAsia a me ʻEulopa.

ʻO kekahi manaʻo ʻē aʻe i manaʻo ʻia e ka poʻe ʻepekema UNIGE e hōʻike ana he mea koʻikoʻi ke kahe o ka neʻe ʻana i ka hoʻohele ʻana i ka DNA Neanderthal. Ke hui ka heluna kanaka e neʻe ana me ka heluna kanaka kūloko, ʻoi aku ka nui o ka DNA o ka heluna kanaka kūloko e like me ka lōʻihi mai ke kumu o ka hui neʻe ʻana.

No ka hoʻāʻo ʻana i kēia kumumanaʻo, ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi waihona i loaʻa ma luna o 4,000 genomes o nā kānaka mai Eurasia mai 40,000 mau makahiki. Hōʻike kā lākou ʻike helu he ʻoi aku ka nui o ka poʻe hahai holoholona Paleolithic ʻEulopa i ka Neanderthal DNA i hoʻohālikelike ʻia i ko lākou mau hoa ʻĀsia. Eia naʻe, i ka wā o ka neolithic transition (10,000 a 5,000 mau makahiki i hala aku nei), ua hoʻemi ʻia ka hapa o ka DNA Neanderthal i loko o nā genomes ʻEulopa, ka hopena i ka haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa ma mua o nā heluna o ʻAsia.

ʻO ka hōʻea ʻana o nā mea mahiʻai mua mai Anatolia a me ka ʻāina ʻo Aegean i kēia manawa, ka mea i lawe liʻiliʻi i ka Neanderthal DNA, ua hoʻoheheʻe hou i ka neʻe ʻana o ka DNA Neanderthal ma ʻEulopa. Hāʻawi kēia mau ʻike i nā ʻike waiwai i ka huakaʻi evolutionary a me ke kaʻina hybridization o kēia mau ʻano ʻelua.

I ka hopena, ʻo ka hoʻohui ʻana o ka noiʻi genome kahiko a me ka ʻikepili archaeological hiki iā mākou ke wehe i ka moʻolelo paʻakikī o Neanderthals a me Homo sapiens. He kuhikuhi kēia haʻawina no nā haʻawina i ka wā e hiki mai ana a hiki ke kōkua i ka ʻike ʻana i nā moʻokalaleo i haʻalele i ka awelika, hiki ke ʻike i nā hopena maikaʻi a maikaʻi ʻole paha.

