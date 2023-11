Ka Pohihihi Pohihihi: Nalo ka Lewa a me na Honua Nalo

ʻO kahi haʻawina hoʻonaʻauao e hoʻohana ana i ka ʻikepili mai ke Kepler Space Telescope i hoʻomaha ʻia ua hoʻomālamalama i kekahi o nā mea pohihihi loa o ke ao holoʻokoʻa: ʻo ka loaʻa ʻole o nā exoplanets 1.5 a 2 mau manawa ka nui o ka Honua. Alakaʻi ʻia e Jessie Christiansen mai Caltech/IPAC, ʻimi ka noiʻi ʻana i nā kumu ma hope o kēia ʻāpana ʻokoʻa a hōʻike i kahi hewa i manaʻo ʻole ʻia - ka poho o ka lewa.

"Ua lawa ka ʻikepili o nā ʻepekema Exoplanet i kēia manawa e ʻōlelo ai ʻaʻole he fluke kēia āpau. Aia kekahi mea e pale ana i ka hiki ʻana a/a i ʻole ka noho ʻana i kēia nui, "wahi a Christiansen.

Manaʻo ka haʻawina i ʻelua mau hana nui e pili ana i kēia nalowale o ka lewa: ka pohō nui a me ka photoevaporation. Hana ʻia ka pohō nui o ka mana i ka wā e hoʻokuke mālie ʻia ka lewa o ka honua i ka wā. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, pili ka photoevaporation i ka radiation ikaika mai ka hōkū hoʻokipa o ka honua e kāʻili ana i kona lewa, e like me kahi mea holoi lauoho cosmic e hoʻoheheʻe ana i kahi pahu hau.

No ka noiʻi ʻana i kēia mau hana, ua kālele ka hui o Christiansen i nā pūʻulu hōkū ʻo Praesepe a me Hyades, i ʻike ʻia no ko lākou ʻōpio pili i nā huaʻōlelo cosmic. I loko o kēia mau pūʻulu, ʻaneʻane 100% o nā hōkū i loaʻa i nā hīkū ma lalo o Neptune a i ʻole nā ​​moho honua e hoʻopuni ana iā lākou, aʻo nā pūʻulu hoku kahiko i hōʻike i ka 25% ka paʻa ʻana no nā sub-Neptunes. Kūʻē kēia mau ʻike i nā manaʻo o mua he hana koʻikoʻi ka photoevaporation i ka evolution exoplanet.

Hōʻike ikaika nā hualoaʻa ʻo ka poho nui o ka mana nui ke kumu nui o ka ʻāpana nui i ʻike ʻia. Ma mua, ua manaʻo ka poʻe astronomers i ka nalowale o ka lewa ma muli o ka photoevaporation i ka hoʻomaka mua o ka exoplanet evolution. ʻO ka paʻa ʻana o ka lewa i nā pūʻulu hōkū ʻōpio e like me Praesepe a me Hyades e hōʻike ana i kahi moʻolelo ʻokoʻa.

ʻOiai ke hōʻike nei kēia haʻawina i kahi holomua nui i ko mākou ʻike ʻana i nā exoplanets, he ʻāpana wale nō ia o kahi puʻupuʻu cosmic nui aʻe. Manaʻo ʻo Christiansen e hoʻomau ka noiʻi ʻana a me nā haʻawina e hiki mai ana e ʻimi a hoʻāʻo i kēia mau ʻike, me ka wehe ʻana i nā ʻike hou aʻe i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

1. He aha ka Kepler Space Telescope?

ʻO ka Kepler Space Telescope he mikiona NASA i hoʻolālā ʻia e ʻike i nā exoplanets, nā hōkū e hoʻopuni ana i nā hōkū ma waho o kā mākou ʻōnaehana solar. Ua hana ia mai 2009 a 2018 a hāʻawi i ka ʻikepili koʻikoʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻano a me ka hāʻawi ʻana i nā exoplanets.

2. He aha ke poho o ka lewa?

ʻO ka nalowale o ka lewa e pili ana i ke kaʻina hana e nalowale ai ka lewa i ka honua i ka manawa. Hiki kēia ma muli o nā kumu like ʻole, e like me ka radiation mai ke kumu o ka honua a i ʻole ka radiation ikaika mai kona hōkū hoʻokipa.

3. He aha nā sub-Neptune?

ʻO Sub-Neptunes kahi ʻano exoplanet i ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o Neptune, akā ʻoi aku ka nui ma mua o ka Honua. Hōʻike ʻia lākou e ko lākou haku kinoea a loaʻa pinepine ʻia ma nā wahi noho o ko lākou mau hōkū hoʻokipa.

4. He aha ka ʻokoʻa ma waena o ka pohō nui a me ka photoevaporation?

Hana ʻia ka pohō nui o ka mana i ka wā e hoʻoneʻe mālie ʻia ka lewa o ka honua i ka wā. ʻO Photoevaporation, ma kekahi ʻaoʻao, ʻo ia ke kaʻina hana e hoʻoneʻe ʻia ai ka lewa o ka honua e ka hoʻomālamalama ikaika mai kona hōkū hoʻokipa.

