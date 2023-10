Ua ʻike nā kānaka ʻepekema pehea e noho kokoke ai nā metala makamae o ka honua i ka ʻili

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema i ke kumu o ka loaʻa ʻana o nā metala makamae e like me ke gula, ka platinum, a me ka palladium ma kahi kokoke i ka ʻili o ka Honua, ʻoiai ʻo ko lākou ʻano nui e hōʻike ana ua pohō lākou i ke kumu. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua paʻa kēia mau metala i loko o ka pōhaku hapalua hehee ma hope o ka hui ʻana o nā pōhaku ākea me ka Honua. ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mau metala makamae ma kahi kokoke i ka ʻili ua hoʻohuhū i nā kānaka ʻepekema, akā ua manaʻo ʻia ua pae lākou i ka Honua i ka wā o nā hopena me nā pōhaku ākea nui ma hope koke o ka hoʻokumu ʻana o ka honua. Eia naʻe, ma kahi o ka hāʻule ʻana i ke kumu, ua komo kēia mau metala i loko o ka ʻaʻahu a paʻa i ka pōhaku paʻa, e hiki ai iā lākou ke noho kokoke i ka ʻili.

Ma kahi noiʻi hou, ua hoʻohālikelike ka poʻe ʻepekema i nā hopena kahiko ma ka Honua mua e hoʻomaopopo i ke kumu i komo ʻole ai kēia mau metala makamae i ke kumu. Ua ʻike lākou i ka hui ʻana o kekahi pōhaku ākea nui, e like paha me ka nui o ka mahina, me ka Honua, ua hana ia i ka moana pelemaka hoʻoheheʻe ʻia a komo i loko o ka ʻaʻahu. Aia ma lalo iho o kēia moana pelemaka kekahi ʻāpana o ka pōhaku hapalua hehee, hapalua paʻa. Ua komo mālie nā metala mai ka mea hoʻoheheʻe ʻia i kēia ʻāpana hapa hoʻoheheʻe ʻia, e hui pū ana me ka ʻahu. Ma kahi o ka pohō pono ʻana i ke kumu, ua paʻa ka ʻaʻahu metala i hoʻopaʻa ʻia, e paʻa ana i nā ʻāpana metala ma ke ala.

Ma luna o nā piliona makahiki, ua hoʻokokoke ka ʻāwili a me ka hoʻohuli ʻana i loko o ka ʻaʻahu i kēia mau metala i kahi kokoke i ka ʻōpala, e hiki ai iā lākou ke loaʻa no nā hana mining. Hōʻike kēia ʻike i ke kumu a me ka nui o nā metala makamae ma ka Honua, e wehewehe ana i ka hopena o lākou ma kahi kokoke i ka ʻili. Eia hou, hiki ke ʻike ʻia kēia mau wahi metala i loko o ka ʻaʻahu i kēia lā i nā kiʻi seismic o loko o ka Honua.

Hiki i nā noiʻi hou ke komo i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hopena like ʻole ma nā honua honua ʻē aʻe e like me Mars a Venus paha e hoʻomaopopo ai pehea e hana ai kēia kaʻina hana ma nā honua like ʻole. Hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i nā kaʻina hana honua i hoʻohālikelike i ko mākou honua a me ka hāʻawi ʻana i nā metala makamae.

