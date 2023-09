ʻIke ʻia e ka poʻe Astronomers

Ua hana kekahi hui o nā kilo hōkū mai ke Kulanui o Maryland a me ke Kulanui ʻenehana ʻo Michigan i kahi noiʻi e noiʻi i kahi kumu lāʻau lāʻau ultra-high energy pohihihi i kapa ʻia ʻo LHAASO J2108+5157. Hoʻokaʻawale ʻia kēia mau kumu kukui gamma me nā ikehu photon ma luna o 0.1 PeV ma ke ʻano he kumu lāʻau lāʻau kiʻekiʻe kiʻekiʻe (UHE). ʻAʻole ʻike maopopo ʻia ke ʻano maoli o kēia mau kumu, no laila ke ʻimi mau nei ka poʻe astronomers i nā mea hou o kēia ʻano e aʻo hou e pili ana iā lākou.

ʻO ka hui i alakaʻi ʻia e Sajan Kumar o ke Kulanui o Maryland i kālele i kā lākou aʻo ʻana ma LHAASO J2108+5157, kahi kumu like ʻole e pili ana i kahi ao molekala ma kahi o 10,700 mau makahiki māmā. ʻAʻole ʻike ʻia nā mea nānā mua i kekahi mau hoa X-ray i kēia kumu, no laila paʻakikī ke hoʻoholo i ke kumu o kāna hoʻokuʻu ʻana i ka gamma-ray. Ua hoʻohana ko Kumar kime i ka Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) a me ka High-Altitude Water Cherenkov Observatory (HAWC) e nānā iā LHAASO J2108+5157 a e hōʻiliʻili i ka ʻike hou aʻe e pili ana i kāna UHE gamma-ray emissions.

ʻAʻole i loaʻa i ka nānā ʻana i kahi hoʻokuʻu nui kokoke i ke kūlana o LHAASO J2108+5157. Ua hōʻike ʻia ka loiloi kikoʻī o ka ʻāina a puni ke kumu ua kūlike ka hoʻokuʻu ʻana me nā noiʻi mua a he kumu leptonic paha. Eia nō naʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o kahi ao molekala hou ma kahi kokoke o LHAASO J2108+5157 e hāʻawi i ka ʻike hou aku i ke kumu o ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o ka gamma-ray. Ua hoʻoholo ka poʻe astronomers he ʻoi aku ka maikaʻi o ka hana ʻana o nā kukuna gamma ma o ke kahawai hadronic, me ke ao molekala ka pahuhopu nui no nā ʻāpana kukui cosmic i hoʻolalelale ʻia e nā PeVatrons i ʻike ʻole ʻia.

Pono nā nānā hou aʻe a me ka nānā ʻana e hoʻomaopopo pono i ke ʻano o LHAASO J2108+5157. Manaʻo ka poʻe noiʻi e pono ka nānā ʻana i ka wā e hiki mai ana e ka Cherenkov Telescope Array (CTA) a me ka nānā ʻana i ka hui X-ray no ka hāʻawi ʻana i nā ʻike hou aʻe i kēia kumu kumu ikehu ultra-kiʻekiʻe.

Source: Sajan Kumar et al, VERITAS a me HAWC nānā ʻana i ke kumu ʻike ʻole ʻia LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

More 'ikepili:

– Sajan Kumar et al, VERITAS a me HAWC nā ʻike o ke kumu ʻike ʻole ʻia LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2309.00089

– ʻIke puke moʻolelo: arXiv

Hōʻike:

- He kumu ikehu ultra-kiʻekiʻe pohihihi i noiʻi ʻia e nā astronomers (2023, Kepakemapa 11). Ua kiʻi ʻia i ka lā 11 o Kepakemapa, 2023, mai https://phys.org/news/2023-09-mysterious-ultra-high-energy-source-astronomers.html