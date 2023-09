Hiki i nā Electron Ki'eki'e mai ka Magnetotail o ka Honua ke hana i ka wai ma ka mahina

Ua ʻike nā kānaka ʻepekema ʻo nā electrons ikaika nui i loko o ka plasma a puni ka Honua e hana ana i ka wai ma ka mahina. Hiki i kēia ʻike hou ke hāʻawi i ka ʻike koʻikoʻi i ka māhele ʻana o ka wai ma ka ʻili o ka mahina, ʻoi aku ma nā wahi malu mau ʻaʻole e loaʻa ka lā. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hāʻawi ʻana i ka wai ma ka mahina no ke aʻo ʻana i kona hoʻomohala ʻana a me ka hoʻolālā ʻana i nā mikiona kanaka e hiki mai ana. Hiki ke ʻohi ʻia ka wai e nā astronauts no ka ʻai ʻana a hiki ke hoʻololi ʻia i wahie no ka ʻimi ʻana i ka lewa.

ʻO ka noiʻi, alakaʻi ʻia e ke kanaka ʻepekema ʻo Shuai Li mai ke Kulanui o Hawaiʻi ma Mānoa, e hoʻohui i ka hoʻokumu ʻana o ka wai ma ka mahina i ka ʻōhū ʻumeke o ka Honua i kapa ʻia ʻo ka magnetosphere. Ke hana nei ka magnetosphere ma ke ʻano he pale, e pale ana i ka Honua mai nā ʻāpana ikaika nui i ka makani lā. Ke hoʻopili ka makani lā me ka magnetosphere, hana ia i kahi huelo magnetic lōʻihi ma ka ʻaoʻao pō o ka Honua, i kapa ʻia ʻo ka magnetotail. I loko o kēia magnetotail, hoʻokumu nā electrons ikaika a me nā ion i kahi ʻāpana plasma.

Ke kaʻapuni nei ka mahina i ka Honua, hele ʻo ia i loko o kēia magnetotail, kahi e pale ai iā ia mai nā ʻāpana i kau ʻia me ka ʻae ʻana i ka mālamalama e hiki i ka ʻili o ka mahina. Ua hōʻike ʻia ka noiʻi mua ʻana i ka wā ma waho o ka magnetotail ka mahina, hoʻopā ʻia e ka makani lā a hana ʻia nā wai liʻiliʻi. Eia naʻe, ua manaʻo ʻia e emi nui ka wai i loko o ka magnetotail ma muli o ka nele o nā protons makani makani.

I ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka Moon Mineralogy Mapper ma ka mokulele Chandrayaan 1, ua ʻike ʻo Li a me kāna hui i ka hoʻokumu ʻana o ka wai ma ka magnetotail o ka Honua e like me ka wā ma waho o ka magnetotail. Hōʻike ia he mau kaʻina hana a i ʻole nā ​​kumu wai i loko o ka magnetotail ʻaʻole pili pono me ka hoʻokomo ʻana i ka makani lā. Ua ʻike ka hui ʻo nā electrons kiʻekiʻe i ka magnetotail e hana i nā hopena like me nā ion i ka makani lā.

Kākoʻo kēia ʻike i ka noiʻi mua a Li i hōʻike i ka oxygen i loko o ka magnetotail rusts hao ma nā ʻāpana polar o ka mahina. Hōʻike ia i ka pilina hohonu ma waena o ka Honua a me ka mahina. E hoʻomau ka hui i ka noiʻi ʻana i ke kaiapuni plasma a puni ka mahina a me ke aʻo ʻana i ka ʻike wai ma nā pole lunar i nā manawa like ʻole o ka hele ʻana o ka mahina ma ka magnetotail.

He mea nui kēia noiʻi ma ke ʻano o ka papahana Artemis, e manaʻo ana e hoʻihoʻi i nā kānaka i ka mahina ma 2026. ʻO nā mea i ʻike ʻia e kōkua i ka hoʻolālā maikaʻi a me ka hoʻomākaukau ʻana no nā misionari lōʻihi i ka ʻili o ka mahina a ma waho.

Source:

– Space.com (ʻatikala kumu)