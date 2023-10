Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i kahi ʻike hoihoi e pili ana i ke kahua magnetic o Mercury ma o ka hoʻolohe ʻana i nā leo o ka honua, e like me ka hoʻolohe ʻana i ke mele. Ua ʻike mua ʻia nā "leo ʻōwīwī" i lohe ʻia mai ka magnetosphere o Mercury e Mitsunori Ozaki o ke Kulanui ʻo Kanazawa a me kahi hui ʻepekema mai Iapana a me Farani.

I ka wā ma mua, ua manaʻo ʻia ʻo Mercury kahi māla magnetic nāwaliwali. Eia nō naʻe, ʻo kēia mau leo ​​"whistle" e hōʻike ana he ikaika ʻiʻo ke kahua mākēneki o ka honua. ʻOiai ʻo ia ka honua pōhaku me ka ʻole o ka lewa nui a kokoke i ka ikaika o ka lā a me ka makani lā o ka Lā, hōʻike ka magnetosphere o Mercury i nā mea hoihoi.

ʻO ka nele o kekahi mau hiʻohiʻona i loaʻa ma nā hōkūhele ʻē aʻe, e like me ka lewa mānoanoa i loaʻa ka oxygen a i ʻole ke kāʻei radiation, hoʻāla i nā nīnau e pili ana i ke ola ʻana o nā aurora a puni Mercury. Makemake nui nā kānaka ʻepekema i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano o kēia mau aurora me ka ʻole o kahi lewa nui.

Ua kaupalena ʻia ka noiʻi ʻana i ke kaiapuni magnetic o Mercury ma muli o ka nele o nā mikiona lewa i hoʻolaʻa ʻia no ke aʻo ʻana i ka honua. ʻO ka NASA's Mariner 10 space probe i ka makahiki 1970 a me ka misionari Mercury BepiColombo e hoʻomau nei, i hoʻokuʻu ʻia ma 2018, ua hāʻawi i ka ʻikepili waiwai. ʻO ka mea kani MIO, ʻāpana o ka misionari BepiColombo, ua hoʻolālā ʻia e aʻo i ka magnetosphere o Mercury.

ʻO nā ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia ma waena o 2021 a me 2022 me ka hoʻohana ʻana i ka mea hana MIO ua hōʻike i nā hōʻike maopopo o "nā nalu mode whistler" i ka magnetosphere o Mercury. ʻO kēia ʻano mea i hoʻopiʻi i ka ʻepekema ʻepekema e pili ana i nā mea like ma waena o ka Honua a me Mercury ma ke ʻano o ka electron-driven chorus, kekahi mea hoihoi.

ʻO nā ʻike hou, i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Astronomy, e hoʻomālamalama i nā leo enigmatic i hoʻopuka ʻia e ka magnetosphere o Mercury. Hāʻawi lākou i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ke kaiapuni magnetic o Mercury a hāʻawi i nā ʻike i nā pilina paʻakikī ma waena o nā kahua magnetic planetary a me ka makani lā.

