ʻIole Pepeiao Lau: ʻO ka poʻe noho kūpaʻa o ka Andes kala ʻole

Ma ka ʻāina ʻāwīwī a kala ʻole ʻia o nā mauna ʻo Andes, kahi e hiki ai ke hāʻule ka mahana a hiki i ka iwi-huʻihaʻi ma lalo o 40 degere Celsius (emi 40 degere Fahrenheit), hiki i kekahi ke noʻonoʻo pehea e ola ai kekahi mea ola. Eia nō naʻe, e kūʻē i nā mea a pau, aia kekahi ʻano ʻiole ʻaʻole i hoʻololi wale i kēia ʻano ʻino akā ua hoʻolilo iā ia i home no lākou - ka ʻiole lau-pepeiao.

ʻAʻole e like me nā awāwa lush a me nā ululāʻau i loaʻa ma nā kiʻekiʻe haʻahaʻa, ʻo nā piko o nā Andes ke hōʻike nei i kahi ʻāina paʻa a mehameha, kahi e liʻiliʻi ai ka uliuli a paʻakikī nā kūlana. Ma waena o kēia ʻano hoʻokipa maikaʻi ʻole, ua loaʻa i nā ʻiole lau-pepeiao ka meaʻai a me ke kālai ʻana i kahi ola kūʻokoʻa.

Loaʻa i kēia mau mea liʻiliʻi liʻiliʻi nā hoʻololi kupaianaha e hiki ai ke ola. ʻO kā lākou hiʻohiʻona, nā pepeiao lōʻihi a me nā lau lau, kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i ka mahana o ke kino ma o ka hāʻawi ʻana i kahi ʻāpana ʻē aʻe no ka hemo ʻana o ka wela. ʻO kēia ka mea e hiki ai i nā ʻiole ke hoʻomanawanui i nā mahana maloʻo e hoʻopau i ko lākou wahi noho.

Eia kekahi, ua hoʻololi ʻia nā ʻiole lau-pepeiao i mea ʻai maikaʻi loa. ʻO kā lākou meaʻai he mau kumu lāʻau a me nā mauʻu i hiki ke ola ma kēia mau kiʻekiʻe kiʻekiʻe. ʻO kēia mau mea kanu kūpaʻa, ʻo ia hoʻi nā ʻano paʻakikī e like me ka yareta a me ka chuquiraga, e hāʻawi i nā meaʻai kūpono no ka ulu ʻana o nā ʻiole, ʻoiai ke ʻano o nā kūlana noho ʻole.

ʻAʻole naʻe nā hoʻololi kino wale nō e kōkua i ko lākou ola. Hōʻike ka ʻiole lau-pepeiao i ke kūpaʻa. He holoholona koʻikoʻi lākou, e noho ana i nā kaiāulu pili, e kōkua paha i ka ʻimi ʻana i ka meaʻai, ka hale, a me ka pale ʻana i nā mea ʻaihue i kēia ʻano paʻakikī.

ʻO ka hiki ʻana o nā ʻiole lau-pepeiao e ulu i loko o kēia mau kūlana paʻakikī e hōʻike ana i ke kūpaʻa kupaianaha a me ka hoʻololi ʻana o ke ʻano. He mea ia e hoʻomanaʻo ai e hiki ke ulu i ke ola ma nā wahi i hoʻokipa maikaʻi ʻole ʻia, e hāʻawi ana i nā ʻike koʻikoʻi e pili ana i ke ʻano o nā ʻano mea e hiki ai ke hoʻomau a kūleʻa e kūʻē i nā mea hiki ʻole ke hoʻokō.

NPP:

Nīnau: He aha ka awelika wela ma nā piko o nā mauna Andes?

A: Hiki ke piʻi ka mahana ma nā piko o nā mauna ʻo Andes ma kahi haʻahaʻa e like me ka haʻahaʻa haʻahaʻa he 40 degere Celsius (emi 40 degere Fahrenheit).

Nīnau: He aha ka mea e ʻai ai nā ʻiole pepeiao?

A: ʻAi nui nā ʻiole lau-pepeiao i nā kumu lāʻau a me nā mauʻu i hiki ke ola i nā kūlana koʻikoʻi o nā mauna Andes.

Nīnau: Pehea e ola ai nā ʻiole lau-pepeiao ma kēia kaiapuni?

A: Ua hoʻololi nā ʻiole lau-pepeiao i nā hoʻololi kino, e like me ko lākou mau pepeiao ʻano lau, e hoʻoponopono i ka mahana o ke kino. Hōʻike pū lākou i ka nohona pili kanaka a hilinaʻi i nā mea kanu paʻakikī no ka meaʻai.

Nīnau: ʻO nā ʻiole lau-pepeiao wale nō ka mea hiki ke ola ma nā mauna ʻo Andes?

A: ʻOiai ua hoʻololi kūʻokoʻa ʻia nā ʻiole lau-pepeiao i ke kaiapuni koʻikoʻi o ka Andes, ua hoʻokō ʻia nā ʻano ʻē aʻe e noho i kēia mau mauna, e hōʻike ana i ka ʻokoʻa o ke ola e hiki ke ulu i nā kūlana koʻikoʻi.