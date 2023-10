Holoi ka 'Globster' i uka ma Papua Nugini: He Mermaid-like Mes?

ʻO kahi mea pohihihi a me ka hoʻonanea i ʻike ʻia ua hoʻopio i ka honua ma ke ʻano he mermaid-like me he mea lā i holoi ʻia i uka ma Papua New Guinea i ka lā 20 o Kepakemapa, 2023. Ke nānā nei nā poʻe loea i ka mea i manaʻo ʻia he 'Globster', kahi huaʻōlelo i hoʻohana ʻia e wehewehe i ka nui o nā ʻiʻo kai. Loaʻa i kekahi manawa ma nā kahakai i nā mokuʻāina like ʻole o ka pohō.

Manaʻo ka mea ʻepekema kaiapuni ʻo Helene Marsh ʻo ka puʻupuʻu ola ʻole he koena o kahi cetacean decomposed. Ua ʻae ʻo Sascha Hooker, he loea mammal moana, i kēia loiloi. Eia kekahi, ʻo Erich Hoyt, he mea noiʻi ma Whale and Dolphin Conservation ma UK, e hōʻike ana he dugong paha ka globster, ʻike ʻia hoʻi he pipi kai. Manaʻo ʻo Hoyt ua make ka mea ola no kekahi mau pule.

ʻO ka loaʻa ʻana o kēia mea hoʻohiwahiwa i hoʻāla i ka hoihoi nui a me ke kūkākūkā. ʻOiai e wikiwiki ana kekahi e hoʻopili iā ia me nā mermaids kaʻao, e hoʻomau ka poʻe ʻepekema i ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano maoli o ka specimen. ʻO ka nānā hou ʻana a me ka nānā ʻana e hoʻomālamalama i kona ʻano kikoʻī a me nā kūlana e hiki ai ke ʻike ʻia ma kahakai.

Ke manaʻo nui nei ke kaiāulu ʻepekema i nā mea hou a me nā ʻike noiʻi e hiki ke wehe i ka mea pohihihi e puni ana i kēia mea hoʻohiwahiwa. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea ola e noho nei i ko kākou moana no ka mālama ʻana a me ka mālama ʻana i ke ola kai, a ʻo nā ʻike e like me kēia e kōkua i ka hoʻonui ʻana i ko kākou ʻike a hoʻoulu i ka mahalo hohonu i nā mea kupanaha o ke ao kūlohelohe.

Nā wehewehena:

- Globster: Loaʻa nā ʻiʻo o ke kai ma nā kahakai i nā ʻano palaho like ʻole.

– Cetacean: He pūʻulu o nā mammals moana e pili ana i nā koholā, nā iʻa, a me nā popoise.

– Dugong: He mammal moana nui, i kapa pinepine ʻia he pipi kai, e noho ana i ka moana kai ma ka moana India a me ka Moana Pākīpika.

Sources:

- He kanaka ʻepekema kaiapuni Helene Marsh

- ʻO ka loea mammal moana ʻo Sascha Hooker

- He mea noiʻi ʻo Erich Hoyt ma Whale and Dolphin Conservation ma UK

