Holoi ʻia ka Mea Pohihihi ma kahi kahakai ma Papua New Guinea

Hōʻuluʻulu manaʻo: Pīhoihoi ka poʻe akamai i nā koena palaho o kahi mea i ʻauʻau ʻia ma kahakai ma Papua New Guinea. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia kona ʻano ponoʻī, manaʻo ka poʻe loea he koholā hoʻokele, dolphin, pipi kai, a he manō paha.

Ua ʻike ʻia kahi ʻike paʻakikī i ka poʻe hele kahakai ma Papua New Guinea, ʻoiai ʻo ke koena wili a popopo o kahi mea i ʻike ʻole ʻia e ʻike ʻia ma kahakai. Ke nānā nei ka poʻe loea i kēia mea ola e hoʻoholo i kona ʻano a me ke kumu o ka make.

ʻOiai he mea pohihihi ka ʻike maoli o ka mea ola, ua ʻōlelo ka poʻe ʻimi ola moana i kekahi mau mea hiki. He koholā hoʻokele paha ia, i ʻike ʻia no ko lākou mau poʻo poʻe ʻokoʻa a me nā kino puʻupuʻu. He ʻano kino like ʻole nā ​​Dolphins, e hoʻolilo iā lākou i moho.

ʻO nā bipi kai, a i ʻole nā ​​manatees, kekahi mea hiki i ka poʻe akamai. Loaʻa pinepine ʻia kēia mau mea momona moana nui a mālie ma nā kahakai a ua ʻike ʻia no kā lākou meaʻai herbivorous. ʻO ko lākou hiʻohiʻona kūʻokoʻa, me nā ʻūhā e like me ka hoe a me ke kino poepoe, e like me ka mea pohihihi.

ʻO ka mea hoihoi, ua ʻōlelo kekahi poʻe akamai he manō paha ke koena o ka mea ola. Ma muli o ke kūlana o ka palaho, he mea paʻakikī ke hoʻoholo i nā hiʻohiʻona pono e hōʻoia i kēia kuhiakau. Eia nō naʻe, nui ka manō i nā wai a puni Papua New Guinea a he nui nā ʻano ʻano like ʻole e noho ana ma ia wahi.

E mālama ʻia ka nānā ʻana a me ka nānā ʻana i ke koena no ka hoʻomālamalama ʻana i ke ʻano o ka mea ola. Hiki ke kōkua i ka ho'āʻo DNA a me ka nānā ʻana i nā iwi i nā pane paʻa. A hiki i ia manawa, ke hoʻomau nei kēia ʻike pohihihi i ka poʻe ʻepekema a me nā mea hele kahakai, e waiho ana iā lākou e noʻonoʻo i nā mea huna o ke kai.

Nā wehewehena:

– Kohola pilota: He ʻano koholā i ʻike ʻia no ko lākou poʻe poʻo poʻe a me nā kino ʻōpuʻu.

- Dolphin: ʻO nā mammals wai me nā ʻano kino like me nā koholā.

– Pipi kai: Ua ʻike ʻia hoʻi he manatee, he mammal moana nui, herbivorous me ka hoe-like flippers a me ke kino poepoe.

– Manō: He iʻa predatory me ka iwi iwi cartilaginous.

