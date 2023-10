Hoʻomaka ka Pohihihi Pohihihi a me ka Flash o ka Malamalama i ka poʻe noho ma Melbourne: Komo ka Meteor i ka Honua o ka Honua

Ua haʻohaʻo ʻia ka poʻe kamaʻāina ma ka ʻākau hikina o Melbourne i ka pō Pōʻakolu ʻoiai ʻo ka leo leo nui a me ka uila ʻana o ka mālamalama i hoʻomālamalama i ka lewa. Manaʻo ka poʻe loea i kēia hanana ma muli o ke komo ʻana o ka meteor i ka lewa o ka Honua, e hoʻopio ana i nā kamaʻāina ma Doreen, Mernda, Balwyn, a me Doncaster.

ʻO nā manaʻo noʻonoʻo e pili ana i ke kumu o ka walaʻau mai nā hana alanui a me nā mea ahi i ka hekili a i ʻole kahi UFO. Eia naʻe, ua wehewehe ʻo Kauka Brad Tucker, he kilo hōkū mai ke Kula Nui ʻo Australian National, ʻo ka wehewehe ʻoi loa o ka meteor. Ua wehewehe ʻo ia i nā meteors ma ke ʻano he ʻāpana o nā asteroids e haʻihaʻi a hele i ka lewa.

ʻO ka meteor ke kuleana o ka nānā ʻana, ua manaʻo ʻia ʻo ia ka nui o ka basketball, ma waena o 10cm a 40cm ākea. Ua huakaʻi ʻo ia ma kahi wikiwiki kupaianaha ma kahi o 20km kekona a i ʻole 72,000km i kēlā me kēia hola, e hoʻokuʻu ana i ka nui o ka ikehu ma ke komo ʻana i ka lewa o ka Honua. Ua hoʻohālikelike ʻo Kauka Tucker i kēia hoʻokuʻu ʻana i ka ikehu me kahi pōkā nukili liʻiliʻi.

ʻOiai ʻaʻole maʻamau nā meteors o kēia ʻano, paʻakikī lākou e ʻike a wānana. Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema i ka hoʻomaikaʻi ʻana i kā lākou ʻano o ka ʻike ʻana a me ka nānā ʻana i kēia mau mea, ʻoi aku ka nui o nā mea i hiki ke hoʻoweliweli i ka Honua. Ua hoʻokūpaʻa ʻo Kauka Tucker i ka pono o ka makaʻala a me ke aʻo ʻana i kēia mau hanana e hoʻonui ai i ko mākou ʻike i ke kumu a me ka ulu ʻana o ka ʻōnaehana solar.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻaʻohe pono o ka hopohopo e pili ana i ka hopena o nā meteors. Eia nō naʻe, he mea koʻikoʻi e hōʻike i nā ʻike a i ʻole nā ​​​​ʻike o ia mau hanana i nā hui e like me ka International Meteor Organization a i ʻole Fireballs in the Sky. Hāʻawi kēia mau hōʻike i ka noiʻi ʻepekema a hāʻawi i nā ʻike waiwai i ke ʻano a me ke ʻano o nā meteors.

ʻAʻole kaʻawale kēia hanana hou ma Melbourne, no ka mea, ua hana ʻia nā ʻano like ʻole ma nā wahi ʻē aʻe o Australia. I ʻAukake, ua ʻike ʻo Victoria i kahi kukuna pohihihi o ka mālamalama e ʻā ana ma ka lani o ka pō, a hoʻopau i ka leo puana. Ua hōʻoia ka ʻoihana lewa o Australia ʻo ia ka hopena o ka puhi ʻana i nā ʻōpala ākea. Pēlā nō, ua hōʻike nā kamaʻāina o Sydney i kahi pahū i wehewehe ʻole ʻia ma 2021, me ka loaʻa ʻole o nā mana i nā hōʻike hōʻoia.

I ka hopena, ʻaʻole maʻamau ka loaʻa ʻana o nā meteors. ʻOiai e ʻike ʻia lākou he mau hanana weliweli, hāʻawi lākou i nā ʻepekema i nā manawa kūpono e ʻimi hohonu ai i nā mea pohihihi o ko kākou ao. He kuleana koʻikoʻi ka makaʻala, ke aʻo ʻana, a me ka hōʻike ʻana i nā mea huna o kēia mau malihini lani.

