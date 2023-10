Ua manaʻo ʻia ʻo Loud Boom ma Melbourne he Meteorite ke komo ʻana i loko o ka lewa

Hōʻuluʻulu manaʻo: ʻO kahi puʻupuʻu leo ​​nui a pohihihi i hoʻopuʻihaʻi i nā kamaʻāina ma kahi kaona ʻo Melbourne i manaʻo ʻia ua kumu ʻia e kahi meteorite e komo ana i ka lewa o ka Honua. ʻO ka mea i hana ʻia ma Doreen, ua hoʻoikaika i nā kamaʻāina he nui e kiʻi i nā wikiō a kaʻana like i kā lākou ʻike ma ka pūnaewele media. ʻOiai ua manaʻo kekahi e pili ana i kahi hanana astronomical, ʻaʻole i ʻōlelo nā luna i kona kumu. Ua manaʻo ka loea ʻepekema ʻo Kauka Gail Isles mai ke Kulanui ʻo RMIT he meteor paha ia, pili paha me ka wai meteor Perseid. Eia nō naʻe, ua haʻi pū ʻo ia i ka hiki ke lilo ia i ʻāpana mai kahi pōhaku satellite hoʻokele i hoʻokuʻu ʻia mai ka Plesetsk Cosmodrome o Russia. Ma kahi hanana like i ʻAukake, ua ʻike ka poʻe noho ma Victoria i kahi pōpō o ka mālamalama i ka lani o ka pō a lohe i ka leo nui, i hoʻopaʻa ʻia ma hope e ka ʻoihana kikowaena o Australia he ʻōpala ākea mai kahi roketa Russian Soyuz-2.

ʻO ka poʻe noho o Doreen, kahi kaona ma Melbourne, ua hoʻopūʻiwa ʻia e kahi kani pahū koke i kū ma kahi o 9 pm i ka Pōʻakolu. Ua hōʻike ʻia nā wikiō i hopu ʻia e ka poʻe kamaʻāina i ka poha ʻana o ke kukui a ukali ʻia e ka leo nui, e like me kahi pahū. Ua kū mai nā manaʻo manaʻo ma luna o nā pūnaewele media i ka wā i hōʻike ai nā kamaʻāina i kā lākou ʻike a nīnau i ke kumu o ka pahū nui.

ʻOiai ʻaʻole i hāʻawi ka manaʻo i ka wehewehe ʻana, ua manaʻo ʻo Kauka Gail Isles, he loea ʻepekema mai ke Kulanui ʻo RMIT, hiki ke hoʻopili ʻia ke kani i kahi meteor e komo ana i ka lewa o ka Honua. Ua hoʻopili ʻo ia iā ia me ka wai meteor Perseid e hoʻomau nei, kahi i hoʻonohonoho ʻia e hōʻea i kona kiʻekiʻe i ka hopena pule e hiki mai ana. Eia nō naʻe, ua ʻae pū ʻo Kauka Isles i ka hiki ke hoʻokumu ʻia ka boom ma muli o kahi ʻāpana mai kahi pōhaku satellite hoʻokele i hoʻokuʻu ʻia mai ka Plesetsk Cosmodrome o Rūsia.

ʻAʻole kēia ka manawa mua i loaʻa ai kēia hanana ma Victoria. Ma kahi mea i hana mua ʻia ma ʻAukake, ua ʻike nā kamaʻāina i kahi pōpō o ka mālamalama e hele ana i ka lewa pō me ka leo nui. Ma hope mai ua hōʻoia ʻia e ka ʻoihana lewa o Australia ua hoʻokumu ʻia kēia hanana e nā ʻōpala o ka lewa mai kahi roketa Soyuz-2 Lūkini e komo hou ana i ka lewa o ka Honua.

