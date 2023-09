ʻO nā ʻālohilohi pohihihi i nā ao o Venus e ʻā ana paha nā Meteors

Ua lōʻihi ka pohihihi o ka poʻe noiʻi i nā ʻālohilohi pohihihi o ka mālamalama e hoʻomālamalama i nā ao o Venus. Ma mua i manaʻo ʻia he uila, kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka Journal of Geophysical Research: Hōʻike nā Planets i kahi wehewehe ʻē aʻe. Manaʻo ka haʻawina ʻo kēia mau kukui enigmatic, ʻoiaʻiʻo, nā meteors e ʻā ana i ka lewa Venus.

ʻOiai ua manaʻo mua ʻo NASA e ʻoi aku ka uila o Venus ma mua o ka Honua, ua ʻike ka haʻawina ʻo ka hiki ʻana o ka uila ma Venus ke kumuhana o ka hoʻopaʻapaʻa. Mālama ʻia ka uila ma ka Honua e ka ʻike ʻana i nā nalu lekiō maoli, a ʻo nā mikiona mua i Venus i ʻike i nā hōʻailona i manaʻo ʻia he uila. Eia naʻe, ʻaʻole i loaʻa i nā misionari hou e like me NASA's Cassini a me Parker Solar nā hōʻailona lekiō mai ka uila.

Ma kahi o ka uila, ua manaʻo ka poʻe noiʻi i kēia manawa ʻo nā uila i ʻike ʻia ma nā ao wiliwili o Venus ma muli paha o nā meteors e wāwahi ana i ka lewa ʻino o ka honua. He kaiapuni koʻikoʻi ko Venus, me ka wela wela a me ka ea ʻawaʻawa i piha i ka supercritical carbon dioxide a me nā ao sulfuric acid.

Ma ka helu ʻana i ka helu o nā kukuna i ʻike ʻia ma ka Steward Observatory a me ka Akatsuki orbiter o Iapana, ua manaʻo nā mea noiʻi aia ma waena o 10,000 a 100,000 mau uila i kēlā me kēia makahiki. Manaʻo ka poʻe noiʻi e like kēia mau uila me ka hiki ke hōʻeha meteor. ʻO ke ʻano ʻokoʻa o ka lewa Venus ke kumu e ʻā aʻe ai nā pōpō ahi mai kēia mau hopena i ʻike ʻia.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hanana no ka hoʻolālā ʻana i nā misionari e hiki mai ana i Venus, ʻoi aku ka nui o nā hōʻike hou e hōʻike ana i ka hana lua pele ma ka ili o ka honua. Inā hopohopo ka uila, pono ka pale ʻana no nā ʻimi e hoʻāʻo nei e pae ma Venus a i ʻole nā ​​mea e lana ana i loko o kona lewa no ka manawa lōʻihi.

I ka hopena, ʻo ka ʻike ʻana i nā ʻālohilohi pohihihi i nā ao o Venus he mau meteors e ʻā ana e hāʻawi i nā ʻike waiwai no nā misionari e hiki mai ana i ka honua. ʻOiai ʻaʻole maopopo ka hiki ʻana o ka uila, hiki i ka hiki ke loaʻa nā meteors i nā wehewehe ʻē aʻe no kēia mau mea hoʻohiwahiwa.

Sources:

– Nūpepa o Geophysical Research: Planets