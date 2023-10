Ua ʻike ʻia ka pā pohihihi o nā hawewe lekiō mai 8 miliona mau makahiki i hala

By

Ua ʻike ka poʻe Astronomers i kahi ʻike hoihoi, e ʻike ana i kahi lekiō wikiwiki (FRB) i huakaʻi i 8 biliona makahiki a hiki i ka Honua. ʻO nā FRB he mau hawewe lekiō e mau ana no nā milliseconds wale nō, a ʻike ʻole ʻia ko lākou kumu. Mai ka loaʻa ʻana o ka FRB mua i ka makahiki 2007, ua ʻike nā kānaka ʻepekema i nā haneli o kēia mau uila cosmic mai nā wahi like ʻole o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO ka pahū hou loa, i kapa ʻia ʻo FRB 20220610A, ʻoi aku ka liʻiliʻi ma mua o ka millisecond akā ua hoʻokuʻu i ka ikehu like o ka hoʻokuʻu ʻana o ka lā ma luna o 30 mau makahiki. ʻO kēia pahū kekahi o nā FRB mamao loa a ikaika loa i ʻike ʻia. Eia naʻe, paʻakikī ke aʻo ʻana i nā lekiō wikiwiki ma muli o ko lākou manawa pōkole.

I ka hoʻohana ʻana i ka hui o nā telescope lekiō ASKAP ma Australia, ua hiki i nā mea noiʻi ke kuhikuhi i kahi kikoʻī o ka hū ʻana. Ua hoʻihoʻi ʻia ka pahū ʻana i kahi hui o nā galaxies hui ʻia, e kūlike me ka manaʻo e pili ana nā FRB i nā magnetars a i ʻole nā ​​​​mea ikaika loa i hopena mai ka pahū ʻana o nā hōkū.

Manaʻo ka poʻe ʻepekema ʻo ke aʻo ʻana i nā lekiō wikiwiki hiki ke hāʻawi i kahi ala kūʻokoʻa no ke ana ʻana i ka mea ma waena o nā galaxies, ʻaʻole i ʻike ʻia. ʻAʻole kūlike nā manaʻo o ka nui o ke ao holoʻokoʻa i kēia manawa, e hōʻike ana he mea nalo. ʻO ka mea ionized i ʻike ʻia e nā lekiō wikiwiki e hiki ke kōkua i ke ana ʻana i ka nui o nā mea ma waena o nā galaxies, e hoʻomālamalama i kēia mea nalo.

ʻO kēia ʻano o ka hoʻohana ʻana i nā lekiō wikiwiki e ʻike i nā mea nalo i hoʻomaka mua ʻia e ka mea kilo hōkū o Australia ʻo Jean-Pierre Macquart ma 2020. ʻO nā ana i hana ʻia i loko o kēia haʻawina e hōʻoia i ka "Macquart pili," e hōʻike ana i ka mamao loa o kahi pahū lekiō wikiwiki, ʻo ia ka ʻoi aku ke kinoea diffuse i hōʻike ʻia ma waena o nā galaxies.

I kēia manawa, ua ʻike ʻia ma kahi o 50 mau pahu lekiō wikiwiki i ko lākou kumu kumu, me ka hapalua o lākou i ʻike ʻia e hoʻohana ana i ka telescope ASKAP. Manaʻolana ka poʻe ʻepekema ʻo ke kūkulu ʻia ʻana o ka lekiō e hiki mai ana ke ʻike ʻia he mau kaukani o nā pahu lekiō wikiwiki, e kōkua ana iā mākou e hoʻomaopopo maikaʻi i ke ʻano o ke ao holoʻokoʻa.

ʻO ke aʻo ʻana o ka lekiō wikiwiki ʻaʻole wale e hāʻawi i nā ʻike i kēia mau hanana cosmic akā wehe pū kekahi i nā mea hou no ka pane ʻana i nā nīnau nui e pili ana i ka cosmology.

