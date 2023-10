ʻIke Hou: ʻIke ʻia nā Astronomers i ke kani pohihihi o nā hawewe lekiō mai 8 miliona mau makahiki i hala.

Ua ʻike hou ʻia e ka poʻe Astronomers i kahi ʻike hoihoi, e ʻike ana i kahi pahū ikaika o nā nalu lekiō i lawe i kahi 8 biliona makahiki a hiki i ka Honua. ʻO kēia hanana, ʻike ʻia ʻo ka wikiwiki radio burst (FRB), ʻaʻole ia he mamao loa akā ʻo kekahi o nā mea ikaika loa i ʻike ʻia.

ʻO ke kani ʻana o ka lekiō wikiwiki he mau hawewe lekiō he mau milliseconds wale nō, a he mea pohihihi ko lākou kumu i ka poʻe kilo hōkū. Ua ʻike ʻia ka FRB mua i ka makahiki 2007, a mai ia manawa, ua ʻike ʻia ka helu ʻana o kēia mau uila lani mai nā wahi like ʻole ma ka ākea ākea o ke ao holoʻokoʻa.

ʻOiai ʻoi aku ma mua o hoʻokahi ʻumi makahiki o ka noiʻi, ʻaʻole paʻa nā kumu kūpono o kēia mau FRB. Eia naʻe, ua hoʻopuka ka poʻe ʻepekema i kekahi mau manaʻo e wehewehe i kā lākou hanana. ʻO kekahi o ka wehewehe ʻana, ʻo ia ka hopena o kēia mau pohā mai nā hōkū neutron magnetized i kapa ʻia ʻo magnetars e hoʻokuʻu ana i ka ikehu nui. ʻO kekahi kuhiakau e hōʻike ana he hopena paha nā FRB i ka hoʻohui ʻana i nā lua ʻeleʻele a i ʻole nā ​​hōkū neutron.

ʻO ka ʻike ʻana i kēia FRB kūikawā, kahi i hele i kahi mamao kupaianaha o 8 biliona makahiki, he mea nui ia no ka poʻe astronomers. Ma ke aʻo ʻana i kēia mau hanana mamao, manaʻolana ka poʻe noiʻi e loaʻa ka ʻike i nā kūlana a me nā kaʻina hana i loaʻa i ka honua mua.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu a me ke ʻano o ka lekiō wikiwiki e hiki ke hāʻawi i nā ʻike waiwai e pili ana i nā hanana cosmic i hoʻokumu i ko kākou ao honua i nā piliona makahiki. Ke hoʻomau nei ka poʻe ʻepekema e noiʻi hou i nā mea huna o kēia mau lekiō ikaika, me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano mea kani a me nā telescopes e aʻo ai i kā lākou mau waiwai a me nā ʻano.

ʻOiai ua nui ka holomua i ka wehe ʻana i nā mea huna o ka lekiō wikiwiki, ʻoi aku ka nui o nā nānā a me nā ʻikepili e pono ai e hoʻoholo me ka hilinaʻi i ko lākou ʻano maoli. ʻO ka ʻike ʻana o kēia FRB mamao he hōʻike ia i ke akamai a me ka hoʻomanawanui o ka poʻe kilo hōkū i kā lākou ʻimi e hoʻomaopopo i nā mea pohihihi o ko kākou ao.

