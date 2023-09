Hōʻuluʻulu manaʻo: Ua hoʻomohala nā mea noiʻi mai ka Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center Frankfurt (SBiK-F) i kahi mea kōkua hoʻoholo e kōkua i ke koho ʻana i nā wahi i hoʻopaʻa ʻia e hoʻokō ai i ka pahuhopu o ka koho ʻana ma kahi o 30% o nā ʻāina ʻāina a me nā kai i mālama ʻia e nā mea kūlohelohe. 2030. Hiki i ka mea hana ke kaupaona a me ka hoʻohālikelike ʻana i nā pahuhopu mālama ʻokoʻa ma ka pae honua, e kōkua ana i nā mea hoʻoholo e hoʻokumu i nā wahi i pono loa i nā pahuhopu biodiversity. He paʻakikī ke kaʻina koho no nā wahi i hoʻomalu ʻia, no ka mea, pono lākou e hoʻokō i nā pahuhopu he nui, e like me ka pale ʻana i ke aniau a me ka mālama olaola, hiki ke alakaʻi i nā paio ma waena o nā hui hoihoi like ʻole. Hāʻawi ka mea hana i kūkulu ʻia e nā mea noiʻi i kahi ala maʻalahi a maopopo i ke koho ʻana i nā wahi i pale ʻia e pili ana i nā pahuhopu he nui, e hōʻike ana i nā synergies a me nā pahuhopu hakakā. Ma ka hoʻohana ʻana i kēia hāmeʻa, hiki i nā mea hoʻoholo ke hoʻoholo i nā wahi e hoʻoholo mua ai no ka mālama ʻana. Manaʻo ka poʻe noiʻi e kōkua kā lākou mea hana i ka holomua ʻana i ka mālama olaola a me ka pale ʻana i ke aniau ma ke kōkua ʻana i ke koho ʻana a me ka hoʻonohonoho ʻana i nā wahi pale. Kākoʻo kēia noiʻi i nā pahuhopu i hoʻonohonoho ʻia ma ka World Conference on Nature i Dekemaba 2022.

Nā Puna: Alke Voskamp et al, Ke hoʻohana nei i nā mea hana kākoʻo hoʻoholo hoʻoholo nui no ke koho ʻana i nā wahi i pale ʻia, Hoʻokahi Honua (2023). DOI: 10.1016/j.oneear.2023.08.009

