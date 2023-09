Hoʻomalu ʻo Parasite i ke ʻano anit me ka hoʻololi wela

Ua ʻike nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Copenhagen ʻo ka lancet liver fluke, kahi ilo parasitic e hoʻopili ai i nā ʻanuʻu, he ʻano hoʻololi "on/off" kūʻokoʻa e hoʻololi i ka ʻano o kāna mea hoʻokipa. Hoʻohana ʻia ka hoʻololi e ka wela, me ka ilo parasitic e hoʻopunipuni wale i ke ʻano o ka ant ke haʻahaʻa ka wela. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai Behavioral Ecology, e hoʻomālamalama i ka pilina paʻakikī ma waena o nā parasites a me kā lākou mau pūʻali.

ʻO nā parasite nāna e hoʻomalu a hoʻoponopono i ka ʻano o kā lākou mau pūʻali koa kaulana i ke ʻano. ʻO Cordyceps, kahi ʻohana o nā fungi parasitic zombifying, kahi kumu hoʻohālike. Hoʻopili kēia mau haʻani i nā ʻano pepeke like ʻole, hoʻololi i kā lākou ʻano a alakaʻi i kā lākou hana hou. Hiki i ka lancet liver fluke ke hoʻopololei i kāna mea hoʻokipa, akā ua hōʻike kēia noiʻi hou i ke koʻikoʻi o ka wela i ka hoʻoulu ʻana i kēia ʻano.

Ke hoʻopaʻa ʻia ke akepaʻa i nā ʻanuʻu, peʻe ka hapa nui o lākou i loko o ka ʻōpū o ka ant, i pale ʻia e ka capsule. Hoʻopili ʻia kekahi maʻi ʻāpaʻa i ka lolo o ka ʻanuʻu, e koi ana i ka ʻanuʻu e hoʻopaʻa i kona māwae ma luna o ka lau mauʻu. Hoʻonoho kēia i ka ant ma ke ʻano e ʻoi aku ka maikaʻi o ka ʻai ʻia e nā mea hānai ʻai. Hoʻoheheʻe ʻia ka capsule pale i loko o ka ʻōpū o ka mea hoʻokipa hou, a hele nā ​​​​flukes ate i ke ake. Hāʻawi ka fluke i hoʻopili ʻia i ka lolo o ka ant iā ia iho, e hoʻopōmaikaʻi ana i nā palaka ʻē aʻe.

ʻAi nā hūpepa e ola nei i ke koko o ka mea hoʻokipa, lilo i kanaka makua, a waiho hua. Hoʻokuʻu ʻia kēia mau hua i loko o ka feces o ka mea hoʻokipa, i ʻai ʻia e nā ʻōpala. A laila, ʻākeʻe nā snails i nā larval flukes me ka mucus, e huki ana i nā ʻanuʻu e ʻai i nā larvae, e hoʻomau i ka pōʻai.

Ua hōʻike ʻo Brian Lund Fredensborg i nā noiʻi hoʻokolohua ma mua e ʻoi aku ka liʻiliʻi o ka nahu ʻana i kahi lau ma lalo o ka wela wela. No ka noiʻi hou ʻana i kēia, ʻike ka poʻe noiʻi i nā aneto maʻi i ka nahele i ka nānā ʻana i ka mahana a me ka haʻahaʻa. Ua hōʻoia nā hopena i ka ʻike ʻana o ke keʻena hana, e hōʻike ana i ka pili ʻana o nā ʻano maʻi iā lākou iho i ka piko o nā lau mauʻu i nā mahana anuanu a hoʻokuʻu i kā lākou nahu i ka piʻi ʻana o ka mahana.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻopunipuni ʻana o nā parasites i ko lākou mau pūʻali no ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano olaola a me nā pilina paʻakikī ma waena o nā ʻano. Hōʻike kēia noiʻi i ke koʻikoʻi o ka wela i ka hoʻoulu ʻana i ia mau manipulations a hāʻawi i nā ʻike hou i ke ʻano o nā ʻanoʻano parasitized i ko lākou mau wahi kūlohelohe.

Nā wehewehena:

– Lancet ate fluke: He ilo parasitic e hoʻopōʻino ana i nā ʻano mea like ʻole, e like me nā snails, nā ʻona, a me nā mea hānai ʻai.

- Parasitism: He pilina ma waena o nā mea ola ʻelua kahi e pōmaikaʻi ai kekahi ma ka lilo o kekahi.

– Behavioral Ecology: He puke pai ʻepekema e hoʻopuka ana i ka noiʻi e pili ana i ke ʻano o nā holoholona e pili ana i ko lākou kaiapuni.

Puna: Ke Kulanui o Copenhagen