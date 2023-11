ʻO ka ʻĀina Hoʻololi: Nā ʻokoʻa kāne ma ka ʻepekema

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma PLOS Biology ʻoiai ke hoʻomau nei ka male kāne i loko o ke kaiāulu ʻepekema, aia nā hōʻailona o ka holomua. Led by John Ioannidis of Stanford University's Meta-Research Innovation Center, ua kālailai ka haʻawina i ka ʻikepili mai ka waihona Scopus, e hoʻopuni ana i 5.8 miliona mau mea kākau ma nā ʻano ʻepekema āpau.

Ma ka mōʻaukala, ua lanakila nā kāne i ka ʻepekema, me nā ʻokoʻa nui o ka hōʻike. Eia nō naʻe, ʻike ʻia ka haʻawina e hōʻemi ana ke kaʻe kāne, ʻoiai lohi. Ma waena o nā mea kākau a pau, ʻoi aku ka nui o nā kāne ma mua o nā wahine ma 1.88 mau manawa, akā ua emi kēia helu mai 3.93 mau manawa no nā mea kākau mua o 1992 i 1.36 mau manawa no nā mea kākau ma hope o 2011.

ʻO ka mea e mahalo ai, ua kālele ʻia ka nānā ʻana i nā mea kākau kiʻekiʻe, ka mea i hōʻike i nā leo koʻikoʻi i ko lākou mau kula. Ma waena o kēia hui kūʻokoʻa, hoʻomau nā kāne i ka nui o nā wahine ma 3.21 mau manawa, he emi mai ka 6.41 manawa no nā mea kākau kiʻekiʻe i 2.28 manawa no ka poʻe i hoʻomaka i ka paʻi ʻana ma hope o 2011.

Hōʻike hou nā ʻike i ka heterogeneity ma waena o nā ʻepekema ʻepekema, me nā pae like ʻole o ka hōʻike kāne kāne ma waena o nā mea kākau kiʻekiʻe. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ʻo 18% wale nō o nā subfields ʻepekema i loko o ka pūʻulu ʻōpio o nā mea kākau i hōʻike i ke ʻano like a ʻoi aku paha o ka wahine ma ke ʻano he mea kākau kiʻekiʻe.

Ua nānā pū ka noiʻi ʻana i nā kaulike kāne kāne ma nā ʻāina kiʻekiʻe me nā lāhui ʻē aʻe. ʻOiai ka emi ʻana o ka male kāne i ka manawa ma nā pūʻulu ʻelua, ʻo nā ʻāina ma waho o nā aupuni kiʻekiʻe i hōʻike i ka hoʻomaikaʻi liʻiliʻi ma ke ʻano o ka like ʻole o ke kāne ma waena o nā mea kākau kiʻekiʻe.

Eia kekahi, ua hōʻike ʻia kahi hoʻokolokolo kokoke ʻoiai ʻo nā wahine i hana i ka hapa nui o ka pūʻulu ʻōpio o nā mea kākau, ʻaʻole kakaikahi ko lākou piʻi ʻana i ke kaukaʻi piha. Hōʻike kēia i ka pono o ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ala hoʻolaha no nā ʻepekema akamai, me ka ʻole o ke kāne.

I ka hōʻuluʻulu manaʻo, hōʻike ka haʻawina i ka holomua i hana ʻia i ka hōʻemi ʻana i ka like ʻole o ke kāne ma loko o ka mea kākau ʻepekema, akā hoʻomaopopo ʻo ia ka lumi nui no ka hoʻomaikaʻi ʻana. Pono e hoʻomau ʻia nā hoʻoikaika ʻana e hoʻoponopono i kēia mau kaulike i mea e hoʻokumu ai i kahi kaiāulu ʻepekema ʻoi aʻe a kaulike.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka ʻikepili Scopus?



A: ʻO ka ʻikepili Scopus kahi waihona piha e loaʻa ana nā pepa mai nā ʻano ʻepekema like ʻole. Ua hoʻohana ʻia i loko o ke aʻo ʻana e loiloi i ka haku kāne kāne o nā mea kākau.

Nīnau: Pehea i hoʻoholo ʻia ai ka ʻike kāne kāne no nā mea kākau ma ke aʻo ʻana?



A: Ua hāʻawi ʻia ka ʻike kāne kāne me ka maopopo loa me ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili Scopus, kahi i hilinaʻi ʻia ma nā hōʻailona like ʻole e like me nā inoa mea kākau a me nā pili.

Nīnau: Aia kekahi ʻokoʻa ma waena o nā ʻāina kiʻekiʻe a me nā lāhui ʻē aʻe e pili ana i nā ʻokoʻa kāne?



A: Ua ʻike ʻia ka haʻawina ua hoʻemi ʻia ka male ʻana o ke kāne i ka manawa ma nā ʻāina ʻelua a me nā lāhui ʻē aʻe. Eia naʻe, ua hōʻike liʻiliʻi nā ʻāina ʻē aʻe i ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻano like ʻole o ke kāne ma waena o nā mea kākau kiʻekiʻe.

Nīnau: He aha ka manaʻo o ka haʻawina e pili ana i ka holomua o nā wahine ʻepekema?



A: Hōʻike ka haʻawina ʻoiai ʻoi aku ka maikaʻi o nā wahine ma waena o ka pūʻulu ʻōpio loa o nā mea kākau, ʻaʻole kakaikahi ko lākou holomua ʻana i ke kaukaʻi piha. Hōʻike kēia i ka pono o ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ala hoʻolaha no nā ʻepekema akamai, me ka ʻole o ke kāne.