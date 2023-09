ʻO ka hopena o ka walaʻau kūlanakauhale ma luna o Pied Tamarin Monkeys a me kā lākou kamaʻilio ʻana

Ua hōʻike ʻia kahi noiʻi hou i mālama ʻia e nā mea noiʻi mai Universidade Federal do Amazonas a me Anglia Ruskin University (ARU) i ka hoʻololi ʻana o nā monkey pied tamarin i ka pōʻino i kā lākou ʻano kamaʻilio e pane ai i ka hoʻohaumia ʻana o ke kanaka. ʻO kēia mau monkey, he kamaʻāina ma kahi wahi liʻiliʻi ma waena o Brazil, ke hilinaʻi nui nei i nā leo leo a me nā hōʻailona ʻala e kamaʻilio ai akā ke alo nei i kēia manawa i ka paʻakikī o ka hoʻololi ʻana i nā kaiapuni kūlanakauhale.

Ua alakaʻi ka hui noiʻi i nā ʻike ma nā pūʻulu ʻeiwa o nā tamarins pied wild, e nānā ana i kā lākou ʻano no ka manawa o 10 mau lā. ʻO ke kumu nui o ka walaʻau i hana ʻia e ke kanaka ma ko lākou wahi noho ʻana, ʻo ia ke kaʻa ʻana o ke alanui, akā ʻo nā leo mai nā mokulele, nā mākaʻikaʻi paka, a me nā hana pūʻali koa i kōkua pū i ka pae o ka walaʻau.

Ua ʻike ka haʻawina i ka pilina ma waena o ka piʻi ʻana o ka walaʻau o ke kūlanakauhale a me ka pinepine o nā hōʻailona ʻala ma waena o nā monkey. ʻOiai ke keʻakeʻa ʻia nei kā lākou kamaʻilio leo e ka walaʻau, ke hilinaʻi nui nei nā monkey i nā hōʻailona ʻala e haʻi i nā leka.

Hoʻohana ka Pied tamarins i nā hōʻailona ʻala like ʻole no nā kumu like ʻole, me ka ʻike ʻāina a me ka hānau keiki. ʻO kēia hoʻololi evolutionary e hiki ai iā lākou ke kamaʻilio i kahi manawa lōʻihi. Eia nō naʻe, ʻaʻole ʻoi aku ka maikaʻi e like me nā leo leo, ʻoi aku ka nui o ka lilo ʻana o ko lākou wahi noho ma muli o ke kaona.

Ua ʻōlelo ʻo Kauka Jacob Dunn, he Polofesa Hoʻohui i ka Evolutionary Biology ma ARU, ua hoʻololi nui nā hana kanaka i nā ʻāina acoustic kahi i hoʻololi mua ʻia ai nā ʻano mea he nui. ʻO ka piʻi ʻana o ka ʻala ma waena o nā tamarins pied i manaʻo ʻia he mea hiki ke hoʻololi i kēia mau loli i ko lākou kaiapuni.

Hōʻike kēia noiʻi i ka hoʻololi ʻana i ka ʻano o nā holoholona i ke kaona o ke kaona a hōʻike i nā pilikia e kū nei i nā ʻano mea ʻino e like me ka pied tamarin. Pono nā haʻawina hou e hoʻomaopopo i ka pili ʻana o ka walaʻau kūlanakauhale i nā ʻano ʻē aʻe o kā lākou ʻano a me ke ola holoʻokoʻa.

Sources:

- Ke aʻo ʻia e nā mea noiʻi mai Universidade Federal do Amazonas a me Anglia Ruskin University (ARU)

- Paʻi ʻia ma ka puke pai Ethology Ecology & Evolution

- Nā kālā i hāʻawi ʻia e ka National Geographic Society, ka Rufford Foundation, Primate Action Fund, a me ka International Primatology Society