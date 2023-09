Hoʻonui nā Monkey i ka hoʻohana ʻana i nā kaha ʻala no ka uku ʻana i ka hoʻohaumia leo kanaka

Ua ʻike ʻia kahi noiʻi hou ua hoʻonui ka pied tamarins i kā lākou hoʻohana ʻana i nā hōʻailona ʻala e hoʻopaʻi i ka haumia leo kanaka. ʻO ka pied tamarin kahi ʻano primate i loaʻa ma waena o Brazil, akā ke hoʻonui ʻia nei kona wahi noho e nā kaona o ke kūlanakauhale. ʻO ke aʻo ʻana, alakaʻi ʻia e nā mea noiʻi mai Universidade Federal do Amazonas a me Anglia Ruskin University, ua hoʻohana i ka lekiō e nānā i ke ʻano o ʻeiwa mau pūʻulu kaʻawale o nā tamarins pied wild. Ua ʻike ka poʻe noiʻi ua hoʻonui ʻia ke alapine o ka hōʻailona ʻala e like me nā pae walaʻau i hoʻokumu ʻia e ke kaʻa alanui, nā mokulele, nā malihini mākaʻikaʻi, a me nā hana koa. Hōʻike kēia i ka hilinaʻi nui ʻana o nā monkey i ka hōʻailona ʻala ke emi ka maikaʻi o kā lākou kamaʻilio leo ma muli o ka walaʻau kanaka.

He mea koʻikoʻi ke kamaʻilio ʻana no ke ola ʻana o kekahi ʻano, a hoʻohana nā pied tamarins i ka hōʻailona ʻala no ka lawe ʻana i ka ʻike hānau a me ka ʻāina. Ua wehewehe ʻo Tainara Sobroza, ka mea kākau alakaʻi o ke aʻo ʻana he nui nā ʻano i hilinaʻi i nā hōʻailona acoustic no ka ʻike koʻikoʻi, e like me ka huki ʻana o ka hoa, ka ʻai ʻana, a me nā makaʻala predator. Hōʻike ka noiʻi e pili ana ka hoʻonui ʻana i ke kaona a me ka piʻi ʻana o ka leo i ka kamaʻilio ʻana o nā tamarins. I ka hele ʻana o ka ʻāina kūlanakauhale i ko lākou ʻāina, ʻoi aku ka nui o ka hōʻailona ʻala i mea e kamaʻilio ai.

Ua ʻōlelo ʻo Kauka Jacob Dunn, ka mea kākau pū, ua hoʻolauna nā kānaka i nā mea hoʻoikaika hou i nā leo leo o nā holoholona, ​​​​e hoʻopau i nā leo kūlohelohe. ʻO ka hoʻonui ʻana i ka hoʻohana ʻana i ke kaha ʻala e nā pied tamarins i ʻike ʻia he pane maʻalahi i kēia loli kaiapuni. Eia naʻe, ʻaʻole like me nā leo leo, ʻaʻole maikaʻi nā kaha ʻala no ke kamaʻilio lōʻihi. Me ka lilo ʻana o ka noho ʻana o nā tamarins i ʻāpana a me ka hoʻokaʻawale ʻana i nā pūʻulu, hiki i kēia hoʻololi ke loaʻa ka hopena pōʻino i kekahi ʻano i ke kūlana koʻikoʻi.

Ma ka holoʻokoʻa, hōʻike ka haʻawina i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana o nā holoholona i kā lākou ʻano e pane ai i nā loli i hoʻokomo ʻia e ke kanaka i ko lākou kaiapuni. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau hoʻololi ʻana no ka hoʻōla ʻana a me ka hōʻoia ʻana i ke ola ʻana o nā ʻano mea ʻino.

Source:

- Tainara V. Sobroza et al, Hoʻonui anei nā pied tamarins i ka ʻala-marking i ka pane ʻana i ka walaʻau kūlanakauhale?, Ethology Ecology & Evolution