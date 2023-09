ʻO kahi lāʻau lapaʻau a Alzheimer hou e hōʻemi ai i ka ʻā o ka lolo a hoʻonui i ka hoʻomanaʻo

Ua holomua nui nā mea noiʻi mai ka Picower Institute for Learning and Memory ma MIT i ka mālama ʻana i ka maʻi o Alzheimer ma o ka hoʻomohala ʻana i kahi lāʻau e hoʻemi ai i ka ʻāʻī o ka lolo a hoʻomaikaʻi i ka hoʻomanaʻo. ʻO ka lāʻau lapaʻau, i kapa ʻia ʻo A11, e hoʻopaʻa i kahi kumu transcription genetic i kapa ʻia ʻo PU.1, ʻo ia ke kuleana no ka overexpression o nā genes inflammatory i loko o nā cell immune o ka lolo i ka wā o ka maʻi o Alzheimer. Hoʻopau ʻo A11 i ka hana PU.1 ma ke kiʻi ʻana i nā protein e kāohi i ka hōʻike ʻana o kēia mau genes inflammatory.

ʻO ka hū he mea nui o ka maʻi maʻi o Alzheimer, a ua paʻakikī ka loaʻa ʻana o nā lāʻau lapaʻau. Ma o nā hoʻāʻo preclinical i nā moʻomeheu cell kanaka a me nā kiʻi ʻiole o Alzheimer, ua ʻike nā mea noiʻi e hoʻemi ana ka A11 i ka mumū i loko o nā cell microglia-like kanaka a me nā hiʻohiʻona ʻiole he nui o ka maʻi o Alzheimer. Hoʻomaikaʻi nui ia i ka cognition i nā ʻiole.

Ua hoʻohālikelike ka poʻe noiʻi i ka hōʻike ʻana o ka gene i nā laʻana o ka lolo postmortem mai nā maʻi o Alzheimer a me nā mana non-Alzheimer. Ua ʻike lākou i ka hopena o Alzheimer i nā hoʻololi nui i ka hōʻike ʻana o ka microglial gene, a ʻo ka piʻi ʻana o ka PU.1 i hoʻopaʻa ʻia i nā pahuhopu gene inflammatory kahi mea nui o kēia mau hoʻololi. Hoʻohaʻahaʻa i ka hana PU.1 i loko o kahi kiʻi ʻiole o ka Alzheimer hōʻemi ʻia a me ka neurodegeneration.

Ua nānā ka hui ma luna o 58,000 mau molekala liʻiliʻi e ʻike i nā pūhui e hiki ke hoʻemi i ka ʻāʻī a me nā genes pili iā Alzheimer i hoʻoponopono ʻia e PU.1. ʻO A11 ka mea ikaika loa ma waena o nā moho hope ʻeono. Ma nā hoʻokolohua i hana ʻia ma nā cell microglia-like kanaka, ua hoʻemi ʻo A11 i ka hōʻike a me ka huna ʻana o nā cytokine inflammatory a pale i ka microglia mai ka overreacting i nā cues inflammatory.

Pono nā noiʻi hou aʻe e hoʻomohala a hoʻāʻo iā A11 ma ke ʻano he lapaʻau no ka maʻi o Alzheimer. Hiki i kēia lāʻau hoʻohiki ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau maikaʻi loa no kēia maʻi neurodegenerative pōʻino.

- Ka wehewehe ʻana o ka maʻi Alzheimer: ʻO ka maʻi o Alzheimer kahi maʻi e hoʻouka ai i ka lolo, e hoʻemi ana i ka noʻonoʻo e piʻi aʻe i ka wā. ʻO ia ke ʻano maʻamau o ka dementia a loaʻa iā 60 a 80 ka nui o nā hihia dementia. ʻAʻohe lāʻau lapaʻau i kēia manawa no ka maʻi Alzheimer, akā aia nā lāʻau lapaʻau e hiki ke kōkua i ka hōʻoluʻolu i nā hōʻailona.

- MIT Wehewehe: MIT he acronym no ka Massachusetts Institute of Technology. He kulanui noiʻi pilikino koʻikoʻi ma Cambridge, Massachusetts i hoʻokumu ʻia i ka makahiki 1861. Ua hoʻonohonoho ʻia ʻo ia i ʻelima mau Kula: hale hana, ʻenekinia, kanaka, ʻenehana a me ka ʻepekema pilikanaka, hoʻokele, a me ka ʻepekema. Loaʻa ka hopena o MIT i nā holomua ʻepekema a me nā holomua ʻenehana. ʻO kāna misionari ka ʻimi ʻana i ka ʻike kumu e pili ana i ke ʻano a me ka ʻano o nā ʻōnaehana ola a me ka hoʻohana ʻana i kēlā ʻike e hoʻomaikaʻi ai i ke olakino, hoʻolōʻihi i ke ola, a hōʻemi i ka maʻi a me ke kīnā.

- National Institutes of Health Definition: ʻO ka National Institutes of Health (NIH) ka ʻoihana mua o ke aupuni o ʻAmelika i kuleana no ka noiʻi olakino olakino a me ka lehulehu. Lawe ʻo ia i kāna noiʻi ʻepekema ponoʻī ma o kāna Intramural Research Program (IRP) a hāʻawi i ke kālā noiʻi biomedical nui i nā hale noiʻi non-NIH ma o kāna Extramural Research Program. ʻO kāna misionari ka ʻimi ʻana i ka ʻike kumu e pili ana i ke ʻano a me ka ʻano o nā ʻōnaehana ola a me ka hoʻohana ʻana i kēlā ʻike e hoʻomaikaʻi ai i ke olakino, hoʻolōʻihi i ke ola, a hōʻemi i ka maʻi a me ke kīnā.