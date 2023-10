He Kānāwai Kūlohelohe Hou o ke Natura: Pili ka Evolution i nā Pūnaehana Paʻakikī

Ua hoʻolauna kekahi hui o nā ʻepekema a me nā akeakamai i kahi manaʻo hoʻohaʻahaʻa honua a lākou i kapa ai "he kānāwai nalo o ke ʻano." Ke hoʻopaʻapaʻa nei lākou ʻaʻole i kaupalena ʻia ka evolution i ke ola olaola akā he kaʻina kumu ia e pili ana i nā ʻōnaehana paʻakikī o ke ao holoʻokoʻa, mai nā kino lani a hiki i nā hale atomika. Hāʻawi ka hui i ka "Law of Increasing Functional Information," e ʻōlelo ana e ulu ana kekahi ʻōnaehana, ola a ola ʻole paha, inā e koho ʻia nā hoʻonohonoho like ʻole ma muli o ka hana.

Hoʻomaopopo ka poʻe noiʻi i ʻekolu mau hiʻohiʻona o nā ʻōnaehana holomua: ka nui o nā ʻāpana, ka ʻokoʻa o nā hoʻonohonoho, a me ke koho ʻana no ka hana. Manaʻo lākou he mea maʻamau kēia mau hiʻohiʻona i nā ʻōnaehana hoʻomohala paʻakikī ma nā kahua like ʻole.

Aia ke kī o kēia kānāwai o ke ao holoʻokoʻa i ka manaʻo o "koho no ka hana." Hoʻonui ka poʻe noiʻi i ka manaʻo o Darwin no ke koho kūlohelohe, hoʻokaʻawale i ka hana i ʻekolu ʻano ʻokoʻa: kūpaʻa, hoʻomau ikaika, a me ka mea hou. ʻAʻole i kaupalena ʻia ka hana i nā hiʻohiʻona ola, akā aia nā ʻano e kōkua i ke ola mau ʻana o kahi ʻōnaehana, hoʻololi a paʻakikī.

Hōʻike ka haʻawina i kēia kumumanaʻo me nā hiʻohiʻona mai nā pōʻaiapili olaola a me nā pōʻaiapili ʻole. Hōʻike ia i ka huakaʻi evolutionary o ke ola ma ka Honua, mai ka puka ʻana o photosynthesis a hiki i ka hoʻomohala ʻana i nā ʻano paʻakikī. Eia naʻe, ʻoi aku ka manaʻo o ka evolution ma mua o ke ola kūlohelohe. ʻO ke aupuni mineral, no ka laʻana, hōʻike i kāna ala evolutionary ponoʻī, kahi i hoʻokumu ʻia ai nā hoʻonohonoho mineral maʻalahi i nā mea paʻakikī i ka wā.

Eia kekahi, ʻo nā hōkū ponoʻī e hōʻike i kahi mea kupanaha evolutionary ma o ka hana ʻana i nā mea kaumaha, e hāʻawi ana i ka ʻokoʻa a me ka paʻakikī o ke ao holoʻokoʻa.

Hōʻike ka noiʻi he hihia kūikawā ʻo Darwinian evolution i loko o kēia hanana kūlohelohe ākea. Manaʻo ia e pili pū nā loina i ka ʻokoʻa o ke ola ma ka Honua i nā ʻōnaehana inanimate.

ʻO kēia haʻawina, i paʻi ʻia ma ka Proceedings of the National Academy of Sciences, he hoʻoikaika like ʻana e pili ana i nā ʻepekema mai nā ʻano aʻoaʻo like ʻole. Ma ka ʻike ʻana i ka manaʻo o nā ʻōnaehana paʻakikī e hoʻoulu i ka mea hou, kūpaʻa, a me ka hoʻomau ikaika, ua wehewehe hou kēia noiʻi i ko mākou ʻike ʻana i ka evolution ma ke ʻano he hiʻohiʻona o ko mākou ao holoʻokoʻa.

