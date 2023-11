ʻIke Hou: Wehe ʻana i ka Huna Huna o ka Moana ʻAkelanika

Ua loaʻa i nā kānaka ʻepekema kahi ʻike makaʻala i wehe i nā mea pohihihi o ka Moana ʻAkelanika. Ua hāʻule lākou ma luna o kahi wai nui, e hohola ana mai ka piko o Brazil a hiki i ke kahawai ʻo Guinea, kokoke i West Africa. Ua kapa ʻia ʻo ka Atlantic Equatorial Water, ʻaʻole i ʻike ʻia kēia kino wai nui a hiki i kēia manawa. Hāʻawi kēia ʻimi hoʻomaka i kahi hiʻohiʻona hou e pili ana i ka haku mele ʻana o ka Atlantika, e kūʻē ana i nā manaʻo mua.

ʻAʻole like me ka Moana Pākīpika a me India, kahi e hui pū ai nā wai ma ka equator, ʻo ka hele ʻana o ia ʻano ʻano ma ka Atlantika ua pale aku i nā ʻepekema a hiki i kēia manawa. Hoʻopuka kēia hōʻike i ka loiloi hou ʻana i nā mea maʻamau ma waena o ka pōʻaiapili equatorial a me nā kaʻina hui ʻana ma nā moana ʻekolu. Ua hōʻike ʻo Viktor Zhurbas, he physicist a me ka moana ma The Shirshov Institute of Oceanology ma Moscow, i kona hoihoi no kēia ʻike. "ʻO ka nui o ka wai hou i ʻike ʻia ua ʻae iā mākou e hoʻopiha (a i ʻole ka wehewehe pololei ʻana) i ke ʻano phenomenological o ka nui o ka wai kumu o ka Moana Honua," wehewehe ʻo ia.

No ka hoʻomaopopo ʻana i ke koʻikoʻi o kēia ʻike, pono e hoʻomaopopo i ke ʻano paʻakikī o ka wai kai. Ma kahi mamao loa mai ka ʻaʻahu ʻaʻahu, he ʻano lole ʻokoʻa ka moana o nā ʻano hui like ʻole a me nā papa i hoʻopili mau ʻia e nā au, eddies, a me nā loli i ka mahana a me ka paʻakai. Hōʻike ka nui o ka wai i nā ʻāpana ʻokoʻa o kēia hoʻonohonoho paʻakikī, kēlā me kēia me kona wahi ʻāina ponoʻī, ka mōʻaukala hoʻokumu ʻana, a me nā waiwai kino e like me ka nui a me nā isotopes hoʻoheheʻe.

No ka ʻike ʻana i kēia mau wai, nānā ka poʻe kālaihonua i ka pilina ma waena o ka mahana a me ka paʻakai, kahi e hoʻoholo ai i ka nui o ke kai. ʻO ka loaʻa ʻana o nā wai equatorial ma ka Pākīpika a me ka moana ʻInia mai ka makahiki 1942 i ka wā i hana mua ai nā mea noiʻi i ka palapala kiʻi wela-salinity. ʻO kēia mau wai, i hōʻike ʻia e ka wela a me ka paʻakai paʻakai, ua ʻokoʻa mai ka wai a puni. Eia naʻe, ʻaʻole i ʻike ʻia ke ʻano ʻokoʻa like ʻole ma ka Atlantika a hiki i ka wā i hoʻomaka ai.

Ua ʻike ʻia ka ʻike ʻana o ka Atlantic Equatorial Water ma o ka nānā ʻana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka papahana Argo. Ke hoʻohana nei kēia hana honua i nā lana robotic e hoʻoheheʻe kūʻokoʻa iā lākou iho i nā moana a puni ka honua. I ka ʻimi ʻana i ka ʻike i hōʻiliʻili ʻia e kēia mau lana, ua ʻike nā kānaka ʻepekema i kahi pihi mahana-salinity e like me nā wai Waena o ʻAkelanika ʻĀkau a me Hema. Ua hōʻike ʻia kēia ʻāwili i ʻike ʻole ʻia i ke ola o ka Atlantic Equatorial Water.

Ke hoʻohiki nei ka nui o ka wai hou i ka ʻike hohonu ʻana i nā kaʻina hana hui ʻana o ka moana, kahi mea koʻikoʻi i ka lawe ʻana i ka wela, ka oxygen, a me nā meaʻai a puni ka honua. He mea hoʻomanaʻo kēia hōʻike ʻana he nui nā mea i koe e makaʻala a wehe i ko kākou moana nui a paʻakikī.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: Pehea i ʻike ʻia ai ka Moana Equatorial Atlantic?

A: Ua ʻike nā kānaka ʻepekema i ka hiki ʻana mai o ka Atlantic Equatorial Water ma ke kālailai ʻana i ka ʻikepili i hōʻiliʻili ʻia e ka papahana Argo, kahi pūnaewele o nā lana robotic e nānā ana i nā moana o ka Honua.

Nīnau: He aha ka mea e ʻokoʻa ai ka nui o ka wai?

A: He mau kino wai ʻokoʻa ka nui o ka wai i loko o ka moana nona nā waiwai kino kū hoʻokahi, nā moʻolelo hoʻokumu, a me nā wahi ʻāina.

Nīnau: He aha ka mea e hiki ai i ka loaʻa ʻana o ka Atlantic Equatorial Water ke kōkua i nā ʻepekema?

A: Hāʻawi kēia nui wai hou i nā ʻike i nā kaʻina hui ʻana o ka moana, me kāna kuleana i ka lawe ʻana i ka wela, nā meaʻai, a me ka oxygen a puni ka honua.